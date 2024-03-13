В МКИ отреагировали на ситуацию с допуском журналистов в зал суда по делу Бишимбаева

Минкультуры и информации совместно с заинтересованными государственными органами будет проведена работа по обеспечению мест для журналистов в зале суда по делу Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила глава ведомства Аида Балаева, министерство всегда придерживается позиции недопущения ограничения прав журналистов, обеспечения свободного доступа к информации с последующим объективным освещением.

"Вместе с тем, в ходе вчерашнего судебного разбирательства в виду отсутствия специализированного пространства, СМИ наблюдали за судебным процессом в отдельно отведенном судом помещении. Принимая во внимание возникшую ситуацию с наличием соответствующих мест, Министерством по данному случаю совместно с заинтересованными государственными органами будет проведена работа по обеспечению мест для журналистов", - написала Аида Балаева в Facebook.

Министр призвала СМИ при освещении судебного разбирательства учитывать ряд этических аспектов, верховенство права, беспристрастного правосудия и предостерегаться распространения ложной информации, вмешательства в деятельность суда в какой бы то ни было форме.

Недопуск СМИ к залу судебного заседания прокомментировали и в Генпрокуратуре.

Суд ранее опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что журналистов ограничивают в правах, не пуская в зал заседания, где рассматривают дело экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивали на следственном эксперименте.

Во время предварительных слушаний стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны детали смерти Нукеновой в день убийства.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме ходатайства о суде присяжных. Главное судебное разбирательство пройдет 27 марта.