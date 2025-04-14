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Зеленский пригласил Трампа в Украину: "Вы поймёте, что сделал Путин"

president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News пригласил Дональда Трампа посетить Украину, чтобы на месте увидеть последствия российской агрессии. Он подчеркнул, что только увидев разрушения, погибших мирных жителей и детей, можно говорить о реальных шагах к миру.

"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами относительно переговоров, приходите посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей", - сказал Зеленский в разговоре с журналистом в приглашении, адресованном Трампу.

Трамп обещает новые пошлины: Китай под прицелом

Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о расследовании цепочек поставок электроники и возможном ужесточении тарифной политики. Хотя смартфоны и компьютеры, вероятно, будут освобождены от новых пошлин, Трамп пообещал, что "никто не соскочит с крючка", особенно Китай.

Мусорный кризис в Бирмингеме: в Британии привлекли армию

Shutterstock

Власти Великобритании обратились за помощью к военным из-за затянувшейся забастовки мусорщиков в Бирмингеме. Об этом сообщает The Telegraph.

На улицах города скопилось более 17 тысяч тонн отходов. Военные не вывозят мусор, но консультируют по логистике и управлению кризисом. Забастовка началась из-за угрозы снижения зарплат для 150 работников.

Катастрофические заморозки в Турции: ущерб для сельского хозяйства

Anadolu

С 10 по 12 апреля в Турции зафиксированы самые сильные заморозки с 2014 года. Температура в некоторых регионах опускалась до -15°C. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X.

По его данным, ущерб нанесён урожаю в 36 провинциях. Особенно пострадали абрикосы, виноградники, яблони и оливковые деревья. Власти начали оценку ущерба и пообещали поддержку фермерам.

Американские компании перенесут заводы из Китая вслед за Apple

Анна Майорова © URA.RU

Американские корпорации начинают переносить свои предприятия из Китая из-за тарифных войн президента США. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Цель тарифной войны долгосрочная — совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника XXI века. Трамп запустил этот процесс еще во время первого президентского срока в 2018 году, что привело к определенным результатам. Доля Китая в американском импорте постепенно снижалась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м", — напомнил эксперт.

Увидев шум, который он создал, ориентированные на американского потребителя компании начнут потихоньку уходить и строить дополнительные предприятия в США, Мексике, Вьетнаме. Техногиганты вроде Apple занимались этим еще в первый срок Трампа, уточнил Кашин.