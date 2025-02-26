BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

"Золотая" грин-карта в США: Трамп анонсировал ВНЖ за $5 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель правительство запустит новую программу платного вида на жительство. Стоимость "золотой" грин-карты составит $5 млн. По словам Трампа, программа поможет создать рабочие места. Полученные средства могут пойти на покрытие дефицита бюджета.

© AP Photo/Jose Luis Magana

"Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту", — цитирует Трампа independent.

Ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что верит в возможность заключения перемирия между Россией и Украиной в ближайшие недели.

Состояние Папы Римского остается критическим, но стабильным

Врачи сообщают, что Франциск не страдал от острых респираторных приступов. Гемодинамические показатели стабильны, но состояние по-прежнему критическое. Об этом пишет vaticannews.

На фоне ухудшения состояния здоровья понтифика в Ватикане допускают возможность его отречения от престола, если он не сможет исполнять свои обязанности.

Getty Images

Папа Франциск был госпитализирован в Римскую клинику Агостино Джемелли для лечения бронхита и проведения диагностических тестов 14 февраля.

ХАМАС и Израиль договорились об обмене заключенными

ХАМАС заявил о договоренности по освобождению палестинцев из израильских тюрем. Взамен Израиль получит тела погибших заложников.

Chris McGrath

Переговоры проходили в Египте при участии Красного Креста.

Ранее сообщалось, что в Израиль возвратились 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, захваченные в плен в октябре 2023 года.

Неизвестная болезнь убила более 50 человек в Конго

Власти города Басанкусу (Демократическая Республика Конго) сообщили о вспышке неизвестного заболевания. Основные симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах.

Moses Sawasawa/AP

С 21 января зафиксировано 419 заболевших, 53 из которых скончались.

Половина тестов показывает малярию, но точный диагноз пока не установлен. Эксперты продолжают расследование причин вспышки.

Китайская компания установила дедлайн для брака сотрудников

В одной из крупнейших компаний Китая Shuntian Chemical Group сотрудникам приказали вступить в брак до сентября 2025 года.

Требование касалось разведенных и одиноких работников от 28 до 58 лет. Тем, кто не женится к марту, предложили написать письмо с самокритикой. Неженатых к сентябрю пригрозили уволить.

Однако после громкого скандала руководство отказалось от своих требований, и никто не был уволен.