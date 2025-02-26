В МИРЕ: "Золотая" грин-карта в США, кризис в Ватикане, вспышка неизвестной болезни в Конго
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
"Золотая" грин-карта в США: Трамп анонсировал ВНЖ за $5 млн
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель правительство запустит новую программу платного вида на жительство. Стоимость "золотой" грин-карты составит $5 млн. По словам Трампа, программа поможет создать рабочие места. Полученные средства могут пойти на покрытие дефицита бюджета.
© AP Photo/Jose Luis Magana
"Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту", — цитирует Трампа independent.
Ранее мы писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что верит в возможность заключения перемирия между Россией и Украиной в ближайшие недели.
Состояние Папы Римского остается критическим, но стабильным
Врачи сообщают, что Франциск не страдал от острых респираторных приступов. Гемодинамические показатели стабильны, но состояние по-прежнему критическое. Об этом пишет vaticannews.
На фоне ухудшения состояния здоровья понтифика в Ватикане допускают возможность его отречения от престола, если он не сможет исполнять свои обязанности.
Getty Images
Папа Франциск был госпитализирован в Римскую клинику Агостино Джемелли для лечения бронхита и проведения диагностических тестов 14 февраля.
ХАМАС и Израиль договорились об обмене заключенными
ХАМАС заявил о договоренности по освобождению палестинцев из израильских тюрем. Взамен Израиль получит тела погибших заложников.
Chris McGrath
Переговоры проходили в Египте при участии Красного Креста.
Ранее сообщалось, что в Израиль возвратились 22-летний Омер Шем-Тов, 27-летний Элия Коэн и 23-летний Омер Венкерт, захваченные в плен в октябре 2023 года.
Неизвестная болезнь убила более 50 человек в Конго
Власти города Басанкусу (Демократическая Республика Конго) сообщили о вспышке неизвестного заболевания. Основные симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах.
Moses Sawasawa/AP
С 21 января зафиксировано 419 заболевших, 53 из которых скончались.
Половина тестов показывает малярию, но точный диагноз пока не установлен. Эксперты продолжают расследование причин вспышки.
Китайская компания установила дедлайн для брака сотрудников
В одной из крупнейших компаний Китая Shuntian Chemical Group сотрудникам приказали вступить в брак до сентября 2025 года.
Требование касалось разведенных и одиноких работников от 28 до 58 лет. Тем, кто не женится к марту, предложили написать письмо с самокритикой. Неженатых к сентябрю пригрозили уволить.
Однако после громкого скандала руководство отказалось от своих требований, и никто не был уволен.
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