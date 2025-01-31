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Дональд Трамп заявил, что никто не выжил в авиакатастрофе над Вашингтоном

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Белом доме.

О вероятности того, выживших в катастрофе нет, заявил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Коннели.

Фото: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

Напомним, ранее сообщалось, что водолазы достали со дна реки Потомак "черные ящики" пассажирского лайнера, потерпевшего крушение 30 января возле аэропорта в Вашингтоне. В столкновении рейсового самолета и военного вертолета в среду возле аэропорта им. Рональда Рейгана под Вашингтоном погибли 67 человек: 60 пассажиров и четыре члена экипажа в самолете и трое вертолетчиков.

ХАМАС подтвердил смерть главы военного крыла движения Мохаммеда Дейфа

Об этом сообщают западные информагентства со ссылкой на заявление ХАМАС. Летом прошлого года ЦАХАЛ нанес удар по району Хан-Юнис в секторе Газа, и "после оценки разведданных" объявил, что Мохаммед Дейф, который был одной из главных целей для израильских военных на протяжении многих лет, погиб в результате этого удара. Фото: AA

ХАМАС это заявление до сих пор не комментировал. В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест Дейфа (тогда же МУС выдал ордеры на арест израильского премьера Нетаньяху и бывшего министра обороны Галланта). Израиль обвиняет Дейфа в планировании и руководстве взрывами автобусов, в результате которых в 1996 году погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов. Считается, что он был одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, когда около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты, а еще 251 человек был угнан в Газу в качестве заложников. Также ХАМАС признал смерть заместителя Дейфа — Марвана Иссы. 11 марта прошлого года израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по подземному комплексу в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре Газы, целью которого был Исса, и назвали его одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В Белоруссии допустили изменения в системе избрания президента

В Белоруссии может быть поставлен на обсуждение вопрос о возможности избрания президента членами Всебелорусского народного собрания, пишет EA Daily. Об этом 30 января заявил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.

Фото: СТВ

По его словам, эти вопросы вполне можно обсуждать, однако в большей степени они зависят от законодательной власти и воли народа.

"Это зависит не от ЦИК, а от законодателя, от воли народа, от Конституции, в которой это все прописано. Это серьезные вопросы, непростые, но они имеют право быть, потому что опыт подобный есть (в мире)", — сказал он.

Карпенко также отметил, что он не верит в многопартийную демократическую систему, которая сегодня работает в большинстве западных стран.

"Давайте откровенно: кто из нас знает, какие партии еще есть в Великобритании, кроме виги и тори. Кто знает в США, кроме „слонов“ и „ослов“? Да, есть больше (партий), но в выборах участвуют только эти. И вариантов там других нет", — отметил глава ЦИК Белоруссии.

Напомним, выборы президента Белоруссии проводятся всенародным голосованием. Всебелорусское народное собрание с 2022 года имеет статус высшего представительного органа народовластия и определяет стратегические направления развития общества и государства. Численность органа составляет 2500 человек. При этом ВНС наделено правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны, а также в некоторых случаях объявлять импичмент главе государства.

В Вашингтоне из реки извлекли тела более 40 погибших в авиакатастрофе

Специалистам удалось извлечь из реки Потомак в Вашингтоне тела более 40 погибших в авиакатастрофе, сообщает телеканал CNN.

"По данным CNN, полученным от многочисленных источников, осведомленных о ходе спасательных работ, по состоянию на четверг днем ​​из реки Потомак было извлечено более 40 тел", — говорится в сообщении.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Уточняется, что водолазные работы проводятся в течение дня при дневном свете, поскольку, предположительно, большинство жертв, до которых можно добраться, не вынимая фюзеляж из воды, уже извлечено.

Toyota осталась крупнейшим автопроизводителем в мире

Концерн Toyota Motor в пятый раз подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире. По итогам 2024 года японская компания реализовала 10,82 млн автомобилей, включая марки Lexus, Daihatsu и Hino. Статистикой продаж автопроизводитель поделился 30 января, пишет iz.ru.

Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

Стать самым крупным мировым производителем Toyota не помешало падение продаж на 3,7% по итогам года. Отдельно реализация машин брендов Toyota и Lexus снизились на 1,4% за год (до 10,16 млн единиц). В то же время, продажи электрифицированных автомобилей концерна Toyota за год выросли на 23,2% и составили 4,53 млн единиц. Как подсчитало агентство Reuters, у материнской компании рекордную долю 40,8% в продажах составили гибридные автомобили. На долю чистых электрокаров пришлось только 1,4%.

Спад показателей Toyota объясняется резким падением продаж в Японии, где автопроизводитель столкнулся с последствиями проблем, связанных с процедурами сертификационных испытаний.

Второе место по мировым продажам в 2024 году занял концерн Volkswagen Group (около 9 млн автомобилей). Ранее в этом месяце компания сообщила о снижении реализации на 2,3% в прошлом году, что связано с попытками сократить расходы на внутреннем рынке и острой конкуренцией на ключевом рынке в Китае.