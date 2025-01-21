BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

На инаугурации Трамп объявил о ряде радикальных инициатив

Новый президент США Дональд Трамп назвал свое вступление в должность историческим поворотным моментом для страны, пишет DW. 20 января 2025 года станет для граждан Соединенных Штатов "днем освобождения", заявил он в понедельник в своей инаугурационной речи после приведения к присяге в ротонде Капитолия в Вашингтоне.

Фото: Saul Loeb/CNP/ABACA/picture alliance

По словам Трампа, его победа на президентских выборах показала, что поддержка его программы "резко возросла" практически во всех слоях населения, среди всех этнических и возрастных групп. Глава Белого дома указал, что на выборах его активно поддерживали национальные меньшинства, в частности латиноамериканцы и американцы азиатского происхождения. "Я хочу поблагодарить вас за огромную любовь и доверие, которые вы оказали мне своим голосованием", - заявил он.

Трамп пообещал покончить с "упадком Америки". "Здесь и сейчас начинается золотая эпоха Соединенных Штатов", - подчеркнул 47-й президент США и отметил, что страну "захлестывает волна перемен", а он возвращается в Белый дом "с оптимизмом и уверенностью в том, что мы находимся в начале новой захватывающей эры национального успеха".

Обращаясь к нации после приведения к присяге в качестве президента, Трамп избрал агрессивную тональность и сообщил о целом ряде радикальных инициатив во внешней и внутренней политике. Он пообещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое позволит увеличить добычу ископаемых энергоносителей. "Мы снова станем богатой страной, и именно жидкое золото под нашими ногами поможет нам в этом", - подчеркнул он.

Кроме того, Трамп заявил о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату и сообщил, что страна больше не будет стремиться к увеличению доли электромобилей. Он спасет американский автопром, а каждый сможет купить такой автомобиль, какой он хочет, добавил новый президент.

Трамп также указал, что отправит военных к южной границе США, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" в страну. Все нелегальные мигранты не будут допускаться в страну. Новый президент США ясно дал понять, что осуществит запланированную массовую депортацию "миллионов и миллионов" нелегальных мигрантов.

По его словам, он поручит своей администрации использовать "полностью необъятную власть" правоохранительных органов - как федеральных, так и на уровне штатов - для ликвидации всех иностранных банд и преступных сетей.

ХАМАС подтвердило дату освобождения второй партии израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС подтвердило дату передачи второй партии израильских заложников, которая состоится 25 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на движение.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

В заявлении говорится, что заложников, которых удерживают в секторе Газа, освободят в обмен на выход из тюрьмы палестинских заключенных.

ХАМАС опровергли заявление палестинского военного, сказавшего, что освобождение заложников будет сдвинуто на один день.

Уровень свинца и хлора в воздухе превысил норму в результате пожаров в Лос-Анджелесе

Во время пожаров в Калифорнии сгорели около 12 тысяч домов, автомобили и другие объекты недвижимости. Это привело к резкому увеличению уровня загрязнения воздуха токсичными веществами. В Лос-Анджелесе содержание свинца превысило норму в 100 раз, а хлорина – в 40 раз, пишет mir24.tv.

Согласно данным специалистов, которые провели исследования, свинец является нейротоксином, который способен оказать негативное воздействий на мозг и нервную систему. Ученые отметили, что особенно это касается детей. Свинец содержится в красках и трубах старых зданий. Хлор может навредить легким и дыхательным путям.

Данные результаты показали связь между пожарами и сердечно-сосудистыми, дыхательными заболеваниями и даже летальным исходом. Также ученые рассказали о важности более детального исследования воздействия таких возгораний на здоровье людей. Кандидат наук в области атмосферной химии в Калифорнийском технологическом институте Харула Балиака назвала данные пожары тревожным сигналом.

Эксперты отметили, что из-за глобального потепления и возведения новых зданий пожары могут происходить в местах с высокой плотностью населения. Из-за этого усилятся опасения, касающиеся загрязнения воздуха токсичными веществами во время возгораний, информирует New York Times.

Следователи не смогли доставить президента Южной Кореи на допрос

Следователям не удалось доставить президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на допрос в принудительном порядке, передает EA Daily со ссылкой на южнокорейское Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

Фото: Kim Hong-ji / AP Photo

Cледователи и прокуроры управления 20 января посетили Сеульский следственный изолятор, чтобы принудительно допросить подозреваемого по фамилии Юн, но принудительной явки из-за отказа участвовать в допросе не произошло. Затем в соответствии с нормами о защите прав человека около 21:00 по местному времени обеспечение принудительной явки было остановлено.

"Планируется, что будут предприняты действия, включая повторное обеспечение принудительной явки", — заявили в управлении.

Ранее рассматривалась возможность прибыть в изолятор для допроса или принудительно доставить Юн Сок Ёля в офис управления.

"Сегодня после полудня, когда адвокаты общались с президентом, в следственный изолятор прибыли сотрудники Управления антикоррупционных расследований для принятия незаконных мер принудительного характера. Адвокаты говорили с президентом почти вплоть до 21.30 в рамках подготовки к завтрашним судебным прениям по делу об импичменте. Сотрудники управления ждали вплоть до этого времени и ушли", — прокомментировал ситуацию адвокат президента Сок Дон Хён.

Он добавил, что Юн Сок Ёль намерен принять участие в судебных слушаниях 21 января.

Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до шести человек

Число погибших при пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу выросло до шести человек, число пострадавших составило 31 человек, сообщает TRT Haber.

Фото: CNN Türk

Как отметил губернатор Болу Абдулазиз Айдын, в настоящее время пожар в отеле в основном удалось взять под контроль. Причины происшествия устанавливают в прокуратуре провинции.

"Шесть наших граждан погибли. Состояние 26 из 31 пострадавшего человека - среднее, двое из них в тяжелом состоянии. Два человека погибли, пытаясь спастись, в результате прыжка в воду", - сказал он.

Огонь вспыхнул в отеле на высоте 2200 м, пишет CNN Türk. Начавшись в ресторанной части 12-этажного деревянного здания около 03:30 утра по местному времени, огонь быстро распространялся. Всего в гостинице находилось 237 постояльцев. После сообщения о происшествии в Центр экстренной помощи "112", персонал быстро начал эвакуацию гостей.