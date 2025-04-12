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Китай повысил пошлины на американские товары до 125%

В субботу Китай повысит тарифы на импорт товаров из США до 125%. Об этом сообщили в Комитете по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, пишет агентство Синьхуа.

Это стало ответной мерой на действия США: с 10 апреля Вашингтон повысил пошлины на китайские товары до 145%.

В ведомстве отметили, что такие шаги со стороны Вашингтона противоречат международным торговым нормам и являются проявлением одностороннего давления.

"Даже если США введут ещё более высокие тарифы, это не будет иметь экономического смысла и лишь войдёт в историю мировой экономики как анекдот", — заявили в комитете.

По данным китайской стороны, при текущем уровне пошлин рынок страны уже не может принимать американскую продукцию. Однако в случае дальнейшего обострения торговой политики, Китай готов пойти на жёсткие контрмеры и "бороться до конца".

GREG BAKER/AFP via Getty

Между тем, Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться с Китаем против пошлин США. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Необходимо совместно отстаивать международную справедливость и защищать глобальные торговые правила. Противостоять одностороннему запугиванию нужно не только ради собственных интересов, но и ради поддержания международного порядка", — отметил китайский лидер.

Путин встретился с посланником Трампа: обсуждали Украину и отношения с США

Президент России Владимир Путин провёл встречу с личным представителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры прошли в Санкт-Петербурге.

Фото: kremlin.ru

Как сообщили в администрации президента РФ, главной темой встречи стали "аспекты украинского урегулирования".

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что беседа не носила фиксированный регламент и длилась столько, сколько было необходимо. По его словам, стороны также обсудили двусторонние отношения между Россией и США, а также перспективу нормализации работы дипломатических представительств.

В Кремле подчеркнули, что "прорывов ожидать не стоит", а визит Уиткоффа не является судьбоносным.

Это уже третья встреча Путина и Уиткоффа с начала года — ранее они общались в Москве в феврале и марте.

Келлог предложил разделить Украину по примеру послевоенного Берлина — интервью The Times

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что мирное соглашение может предусматривать раздел Украины, как это было с Берлином после Второй мировой войны. В интервью The Times он предложил передать запад страны под контроль войск Великобритании и Франции, а восток оставить за Россией, создав между ними демилитаризованную зону. Келлог отметил, что США не направят сухопутные войска, а Европа должна взять на себя основную роль. Он также предположил, что после прекращения огня в Украине пройдут выборы.

Фото: GettyImages

Как отмечает издание, заявления Келлога считаются одним из самых чётких сигналов о возможной позиции Дональда Трампа по урегулированию конфликта в случае его возвращения к власти.

Как сообщал ранее УНИАН, 10 апреля Великобритания и Франция заявляли о намерении ускорить военное планирование "коалиции желающих" в течение следующих двух недель. Страны планировали сосредоточиться на обеспечении безопасности Украины в воздухе, на море и на суше. Об этом сообщили министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню после встречи "коалиции желающих".

Трамп прошёл тест на умственные способности

Президент США Дональд Трамп провёл около четырёх часов в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где прошёл первый медосмотр за свой нынешний президентский срок. По его словам, он "успешно сдал когнитивный тест" и правильно ответил на все вопросы, сообщает Bloomberg.

Фото: Getty image

"Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы", — заявил 78-летний американский лидер журналистам.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, результаты обследования будут опубликованы в ближайшее время, сообщает ABC News.

Во Флориде разбился легкомоторный самолет: три человека погибли

Во Флориде недалеко от аэропорта Бока-Ратон разбился легкий двухмоторный самолет Cessna 310, сообщает NBC. На борту находились три человека — все они погибли.

Фото: АP

Крушение произошло утром 10 апреля. Самолет упал рядом с дорогой и железнодорожными путями, пострадал водитель автомобиля, оказавшийся поблизости. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность. Перед падением самолет сделал несколько кругов над аэропортом, после чего загорелся.

Расследованием инцидента займутся Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.