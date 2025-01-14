BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

КНДР запустила несколько баллистических ракет в Японское море

КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, пишет EA Daily со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

"Наши военные сегодня, 14 января, вторник, примерно в 9.30 (3.30 мск) зафиксировали запуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского (Восточного) моря", — говорится в заявлении военных.

Сообщается, что военные усилили "наблюдение и контроль" за КНДР в ожидании возможных дополнительных запусков, поддерживают тесный обмен информацией с США и Японией и сохраняют "полную боевую готовность".

По меньшей мере десять палестинцев погибли в результате авиаудара израильских ВВС по лагерям беженцев в Газе

Израильские ВВС в ночь на вторник нанесли серию авиаударов по территории сектора Газа, пишет mir24.tv. Бомбардировке подверглась центральная часть палестинского анклава. Местные СМИ сообщают о десяти убитых, еще несколько человек получили ранения.

Фото: aa.com.tr

Самолеты израильской авиации атаковали лагерь беженцев и жилые дома в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа. Авианалеты были совершены и на лагерь Нусейрат, где проживают перемещенные лица. Жертвами этих ударов стали девять палестинцев. Еще одна женщина погибла и пять человек получили ранения в результате бомбардировки района Аль-Дарадж в центре города Газа, сообщает катарский телеканал Al Mayadeen.

Также известно, что израильские ВВС ведут штурм окрестностей лагеря беженцев Балата на западном берегу реки Иордан. Несколько жилых домов взорваны неподалеку от лагеря Джабалия на севере сектора Газа и в городе Рафах на юге анклава.

Практически все терриитории, которые стали объектами атак израильских ВВС, контролирует палестинская радикальная организация ХАМАС. У движения есть военное крыло, которое отвечает за обстрелы израильской территории. С октября 2023 года в плену ХАМАС находятся более 100 израильтян.

Всеобщая забастовка в Бельгии в защиту пенсий

Десятки тысяч людей прошли маршем по улицам Брюсселя, в знак протеста против возможного сокращения социальных выплат и пенсий, пишет Euronews. Акция состоялась на фоне общенациональной забастовки. Она проводится по призыву профсоюзов как предупреждение будущему правительству страны.

В июне прошлого года в Бельгии состоялись парламентские выборы, но кабинет министров еще не сформирован. Страной руководит техническое правительство проигравшего выборы Александера Де Кроо.

Планы по сокращению бюджета подготовил кандидат на пост премьера Барт Де Вевер, чья партия "Новый фламандский альянс" победила на выборах. Манифестанты опасаются отмены льгот, которые позволяют железнодорожникам, полицейским и военнослужащим выходить на пенсию раньше.

"Для работников государственного сектора существуют льготные схемы, которые могут исчезнуть. А это значит, что людям придется работать гораздо дольше, чтобы сохранить те же права. Кроме того, значительные изменения, внесенные предыдущим правительством, такие как повышение минимальной пенсии, упрощение процедуры к ее доступу, сейчас подвергаются сомнению. В частности, женщины-работницы могут многое потерять, если новые меры будут приняты"? - сообщил глава Всеобщей федерации труда Бельгии Тьерри Бодсон.

Джо Байден подвел итоги своей внешнеполитической деятельности на посту президента США

46-й президент США Джо Байден, полномочия которого истекают ровно через неделю, выступил с заключительной речью по результатам своей внешнеполитической деятельности на посту главы государства перед Государственным департаментом, пишет mir24.tv. Подводя итоги работы своей администрации на благо укрепления Америки и сохранения ее глобального лидерства, Байден заявил, что именно США должны играть главную роль на мировой экономической арене. Президент также отметил дипломатические и геополитические успехи своей команды. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Фото: AP/TASS/ Ben Curtis

Говоря о глобальной экономической ситуации, Байден высказал идею, что именно США должны определять вектор развития мировой экономики на десятилетия вперед. Действующий президент отметил стремление Китая контролировать глобальные цепочки поставок, а также стать лидером в энергетической сфере, в частности в производстве чистой энергии, и добыче полезных ископаемых. Байден подчеркнул, что США не должны позволить Китаю выиграть эту гонку.

"Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед", - сказал он.

Байден заявил, что, несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков, у Китая нет шансов обогнать США. По словам президента, его администрация сделала все возможное, чтобы не дать Китаю опередить США по ключевым экономическим показателям.

"Эксперты прогнозировали, что к 2030 году экономика Китая неизбежно превзойдет нашу. Но мы... сказали: "Нет". Мы сделали инвестиции в свою страну, мы защитили наших работников и технологии. С учетом текущего курса Китай никогда нас не обгонит. И точка", — сказал Джо Байден.

Глава Белого дома также добавил, что за четыре года, которые он пробыл на посту президента, ему удалось улучшить позиции США в долгосрочной конкурентной борьбе с Китаем.

Кроме того, Байден поставил себе и своей команде в заслугу целый ряд дипломатических и геополитических достижений, которые должны способствовать укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке и прекращению конфликта между Израилем и Палестиной.

Жертвами масштабных лесных пожаров вокруг Лос-Анджелеса стали 24 человека

Местные власти сообщили, что восемь тел были обнаружены в районе Пасифик-Палисейдс и его окрестностях, 16 - в пригороде Пасадены и его окрестностях, пишет DW. В престижном районе Пасифик-Палисейдс пламя уже распространилось дальше за выходные и теперь угрожает художественному музею Getty Center.

С 13 по 15 января, по прогнозам синоптиков, в Калифорнии ожидается усиление ветров "Санта-Анна", которые ранее способствовали распространению пожаров. Скорость порывов ветра может достигать 110 километров в час. Пожарная служба предупредила, что ситуация остается критической. Между тем местные власти надеются, что у эвакуированных жителей пригородов Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и Итон с 16 января появится возможность вернуться в свои дома.



Три пожара, бушующие с 7 января в пригородах Лос-Анджелеса, опустошили площадь в 40 000 акров, что больше города Сан-Франциско. По информации Калифорнийского ведомства по защите лесов и предотвращению пожаров, пламя уничтожило более 12 000 строений, около 150 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.