BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Финляндия закрывает последнюю угольную электростанцию

Финляндия делает важный шаг в сторону устойчивого будущего: последняя угольная электростанция, которая до сих пор снабжала страну электроэнергией и теплом, завершает свою работу на этой неделе. Это событие, которое освещает конец эпохи угольной энергетики в стране, означает значительное сокращение выбросов углекислого газа и, как следствие, улучшение экологической ситуации. Кроме того, закрытие электростанции станет важным шагом в борьбе с высокой стоимостью электроэнергии, сообщили в компании Helen, чей генеральный директор Олли Сиркка отметил, что переход к более чистым источникам энергии позволит стабилизировать цены.

Фото: Joey Harris / unsplash.com

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

1 апреля Грузия сделала важный шаг в политической жизни страны: парламент принял закон об иноагентах, который в своей основе представляет собой адаптированную версию американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Этот закон вводит обязательную регистрацию для не только некоммерческих организаций с иностранным финансированием, но и для физических лиц, что расширяет сферу контроля. За принятие закона проголосовали 86 депутатов, при этом никто не выразил противодействие.

Этот закон имеет серьезные последствия для тех, кто связан с иностранным влиянием. Невыполнение требований, таких как уклонение от регистрации, может повлечь уголовную ответственность. Все вопросы, связанные с исполнением закона, теперь будут контролироваться Антикоррупционным бюро.

Фото: Parliament of Georgia

Пекин обещает ответить США на визовые ограничения для китайских чиновников

Китай обещает принять ответные меры в связи с визовыми ограничениями США в отношении китайских чиновников, будто бы ограничивающих в свою очередь въезд американцам в Тибетский автономный район на юго-западе Китая, сообщило во вторник 1 апреля министерство иностранных дел Китая, пишет EA Daily.

"То, что сделали Соединенные Штаты, является серьезным вмешательством в дела Тибета, которые являются частью внутренних дел Китая. Они серьезно нарушают фундаментальные нормы, регулирующие международное право и международные отношения. Китай решительно выступает против этого", — заявил пресс-секретарь министерства Го Цзякун.

Го отметил, что Тибет открыт для всех, и до сих пор не было никаких ограничений на въезд иностранцев в регион, и каждый год регион посещало большое количество людей, например, в 2024 году 320 тысяч иностранных путешественников, а также людей из разных слоев общества.

Фото: Victoria Wang / unsplash.com

Израиль нанес авиаудар по пригороду Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаудара по пригороду Бейрута Дахие - оплоту ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах", пишет DW. Целью атаки в столице Ливана был высокопоставленный представитель "Хезболлах", сообщил во вторник, 1 апреля, ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (Шин-Бет).

В совместном заявлении не называется имя боевика, но указывается на его контакты с палестинским террористическим движением ХАМАС. Он недавно "помогал им в планировании серьезного теракта против израильских мирных жителей, который должен был произойти в ближайшее время", поэтому армия "приняла меры по его уничтожению и устранению угрозы", отмечается далее.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате удара погибли, по меньшей мере, три человека. Ливанское информагентство ANI со ссылкой на Минздрав сообщает о не менее семи раненых. Агентство AFP со ссылкой на своего фотографа пишет, что израильский удар разрушил два верхних этажа многоэтажного здания.

Фото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Число жертв лесных пожаров в Южной Корее выросло до 31 человека

Число жертв разрушительных лесных пожаров в юго-восточных регионах Южной Кореи продолжает расти. По данным агентства Yonhap, на 2 апреля 2025 года оно возросло до 31 человека.

Фото: Yonhap / REUTERS

Пожары уничтожили более 4 тысяч домов, повредили почти 2 тысячи сельскохозяйственных и животноводческих объектов, семь храмов и почти тысячу других сооружений. Огнем выжжено около 48 тысяч гектаров лесов в 11 регионах, а более 3 тысяч человек остались без жилья.

Особенно трагичной стала новость о смерти одного из пострадавших, который скончался в больнице от серьезных травм, полученных в провинции Кёнсан. Министерство внутренних дел Республики Корея подтвердило увеличение числа погибших до 31.