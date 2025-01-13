BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В нидерландском Роттердаме произошли три взрыва

Три взрыва произошли в нидерландском городе Роттердаме минувшей ночью, сообщает NOS, ссылаясь на данные от правоохранительных органов.

К слову, взрывы прогремели в течение часа у жилых домов в разных районах города.

"В результате инцидентов никто не пострадал, однако самим строениям был нанесен ущерб", — говорится в сообщении.

Специалисты начали расследование.

По меньшей мере 24 человека погибли из-за пожаров в Калифорнии

Из-за пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 24 человека, передает ABC News.

"По меньшей мере 24 человека, как полагают, погибли, а более десятка других остаются пропавшими без вести", — сообщает телеканал.

Тысячи пожарных борются с несколькими обширными лесными пожарами на площади 45 кв. миль (116,5 кв. м) густонаселенного округа Лос-Анджелес.

Напомним, около 105 тыс человек остаются под обязательным распоряжением об эвакуации, а еще 87 тыс находятся под предупреждением об эвакуации.

Фото: REUTERS/Ringo Chiu

ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ атаковала несколько военных объектов "Хезболлы", а также маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, якобы используемым для контрабанды оружия, сообщила Армия обороны Израиля в телеграм-канале.

Фото: ynet.co.il

Ранее агентство NNA сообщило об обстреле между районами Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани на юге Ливана.

"В течение последних часов ЦАХАЛ, основываясь на разведданных, нанес удары по ряду террористических объектов „Хезболлы“ в Ливане… Среди целей, по которым были нанесены удары, — площадка для запуска ракет, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, используемые для контрабанды оружия", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, ЦАХАЛ продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство страны, нанося удары по отдельным целям на ее юге, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях, пишет EA Daily.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва на заправке в Йемене

Не менее 17 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на заправке в провинции Эль-Байда в Йемене, передает Reuters со ссылкой на подконтрольное йеменским хуситам министерство здравоохранения.

"По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва заправочной станции и газового хранилища в йеменской провинции Эль-Байда в субботу", — говорится в сообщении.

Фото: соцсети

Из числа пострадавших 50 человек находятся в критическом состоянии.

В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии на станции Ангаракан, нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, сообщило МЧС региона, передает EA Daily.

"На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. Для проведения работ на станцию Ангаракан направлены 2 аварийно-восстановительных поезда из поселка Таксимо и Северобайкальска. Произошла задержка пассажирского поезда № 98 Кисловодск-Тында", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: "Ceвepoбaйкaльe-инфo.24/7"

Федеральная пассажирская компания сообщила, что поезд № 98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание.

В Тбилиси задержаны 9 участников протестной акции

Грузинские правоохранители задержали девять человек по административному правонарушению в ходе акции протеста в Тбилиси, сообщает МВД страны.

"Девять человек задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и хулиганство в отношении сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Акция прошла возле ресторана "Бабило" в столице, пишет EA Daily. По данным грузинских телекомпаний, в данном ресторане проходило корпоративное мероприятие судьей. Митингующие освистали судей у входа в здание. Когда часть судей начали покидать ресторан, митингующие забросали их яйцами. В результате словесных перепалок и физического противостояния правоохранители провели серию задержаний.

В Тбилиси и крупных городах проходят ежедневные акции протеста. Митинги начались в столице и крупных городах страны после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Правоохранителями были задержаны несколько сотен человек.