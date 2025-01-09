BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли на сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Фото: vladimir.mk.ru

Telegram стал массово выдавать США данные пользователей

В 2024 году мессенджер Telegram предоставил властям США данные о 2 253 пользователях, выполнив 900 запросов, пишет Deutsche Welle.

Учитывая, что с 1 января по 30 сентября Telegram выполнил лишь 14 запросов "на IP-адреса и/или номера телефонов" из США, которые затронули в общей сложности 108 пользователей, это говорит об огромном всплеске числа предоставленных данных после ареста в августе 2024 года во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.

Фото: reuters.com

Армия Израиля сообщила о новом ракетном ударе юга страны из сектора Газа

Ракету, запущенную радикалами из южной части сектора Газа, перехватили ВВС Израиля, передает издание Report.

Из-за этого обстрела воздушная тревога объявлялась в населенном пункте Керем-Шалом, расположенном на юге Израиля близ границы с палестинским анклавом.

Пожары в Лос-Анджелесе: ущерб превысил 50 млрд долларов

Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на сумму от 52 до 57 млрд долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные компании AccuWeather.

Согласно информации местных властей, стихия уже унесла жизни пяти человек, есть пострадавшие. продолжают бушевать четыре крупных пожара. Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Пасифик Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Локализовать возгорание пока не удалось.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Ливанская армия сменяет израильскую

В соответствии с соглашением о перемирии между Израилем, Ливаном и группировкой "Хезболлах" израильская армия уступает контроль над приграничными зонами на юге Ливана подконтрольным Бейруту армейским силам, пишет Euronews.

Ливан размещает свои армейские силы в южном городе Эн-Накура, откуда ушел израильский контингент в соответствии с договором о перемирии. Он предусматривает, что Израиль постепенно передаст под контроль Бейрута приграничные области и что правительственная армия Ливана не допустит возвращения туда группировки "Хезболлах".

Смена контингента проходит в сопровождении миротворцев из Временных сил ООН в Ливане и под контролем международной наблюдательной комиссии, члены которых провели совещание на мысе Рас-эн -Накура.

Президентские выборы в Румынии назначили на 4 мая

Румынская правящая коалиция приняла решение провести выборы президента Румынии 4 мая, если понадобится второй тур, то он пройдет 18 мая, говорится в заявлении коалиции для прессы, передает РИА Новости.

Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), Демократический союз венгров Румынии (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. Первое в 2025 году заседание лидеров коалиции прошло в среду.

Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кубе

После взрывов без вести пропали 13 военных, передает Report.

Инцидент произошел в провинции Ольгин на юго-востоке страны.

"В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в... муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали... военные", - говорится в заявлении Министерства революционных вооруженных сил.

В ведомстве не уточнили причины произошедшего и число раненых или погибших.