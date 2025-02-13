BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Во Франции 12 человек ранены при взрыве гранаты в баре

Взрыв произошел в баре-ресторане Aksehir в Олимпийской деревне на юге французского города Гренобль, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на местные власти, пишет EA Daily.

По данным радиостанции, в бар бросили гранату, в результате взрыва пострадали не менее 12 человек, шесть из которых получили серьезные ранения. Уточняется, что двое из пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. На месте происшествия работают 80 пожарных.

Заместитель прокурора города Туре де Куси заявил, что, по одной из гипотез, преступление может быть связано с наркоторговлей. По его словам, у мужчины, бросившего гранату, был при себе автомат Калашникова, но тот не воспользовался оружием.

Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС

Мэр города осудил преступление и назвал его актом "неслыханного насилия".

Военный самолет США потерпел крушение

Военный самолет E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего штата Калифорния недалеко от авиационной базы ВМС США, передает телеканал Fox News со ссылкой на пожарных.

"Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд. Пожарный департамент Сан-Диего подтвердил, что на борту находились два пилота и что они были спасены", - говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Ryan Car

Отмечается, что их спасло рыболовецкое судно. Пилоты госпитализированы, а на место крушения были направлены 60 пожарных и различная техника, в том числе вертолет.

Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении в ЕС

Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС, пишет DW. Документ поддержали 63 депутата, против высказались 7, воздержавшихся не было, сообщают в среду, 12 февраля, армянские издания News.am и Armen Press.

Фото: Hayk Baghdasaryan/AP Photo/picture alliance

По данным "Интерфакса", в поддержку законопроекта проголосовали представители правящей фракции "Гражданский договор", против его принятия были депутаты оппозиционной фракции "Честь имею". Другая оппозиционная сила - "Армения" - в голосовании не участвовала.

В документе указывается, что Республика Армения "объявляет о начале вступления" в ЕС, выражая волю своего народа и ставя задачу сделать страну "безопасной, защищенной, развитой и процветающей". С инициативой законопроекта выступило гражданское движение "Платформа демократических сил", которое за два месяца собрало 60 тысяч подписей в поддержку документа.

Ученые обнаружили в Антарктиде масштабные выбросы метана

Испанские ученые зафиксировали масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды, пишет газета El Pais.

Фото: Getty Images

"Группа испанских ученых обнаружила огромные выбросы метана на дне Антарктиды - газа, способного нагревать планету примерно в 30 раз сильнее, чем углекислый газ (CO₂)", - говорится в сообщении.

Руководители экспедиции, геологи Рикардо Леон и Роджер Урхелес, заявили, что обнаруженные столпы метана были длиной 700 м и шириной 70 м. По их мнению, эти выбросы могут стать климатической бомбой для планеты. Ученые предупредили, что в связи с этим могут быть подводные оползни и цунами.

В Канаде мужчина с ножом ворвался в польский храм и напал на священника

В канадском городе Виннипег мужчина ворвался в польскую церковь и напал на священника, передает телеканал CTV News.

Инцидент произошел в приходе Святого Духа. Известно, что 50-летний мужчина, вооруженный ножом, подошел к алтарю во время службы и напал на 38-летнего пастора, последнему удалось скрыться невредимым. Затем злоумышленник вонзил нож в алтарь и сел на стул позади него.

Фото: x.com

"Когда подозреваемый приблизился к пастору, к счастью, он смог это заметить. То ли увидел, что у него нож, то ли сработало его шестое чувство, и ему удалось избежать нападения со стороны подозреваемого", - рассказал сотрудник пресс-службы полиции города Стивен Спенсер.

Преступнику предъявили обвинения в совершении нескольких преступлений, включая нападение с применением оружия. Сведениц о его мотивах пока нет.