BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Армении больше не будут делать флюорографию

В Армении решили отказаться от флюорографии, в больницах и поликлиниках ее больше не будут делать, оборудование будет выведено из эксплуатации. 13 февраля такое решение принято на заседании правительства Армении, пишет EA Daily.

Фото: prostooleh / ru.freepik.com

Согласно заключению Минздрава, флюорографическое исследование не соответствует требованиям современной медицины, поскольку имеет низкую диагностическую эффективность. Отмечается, что на практике при некоторых заболеваниях необходимо дополнительное проведение рентгенологических или других лучевых диагностических исследований.

В Минздраве также отметили, что уровень радиационного фона у флюорографов выше, чем у новых цифровых рентгенов и МРТ-аппаратов. Кроме того, флюорографы, которыми пользуются в медучреждениях Армении, преимущественно произведены в СССР. Это затрудняет процесс обслуживания этих приборов — предприятия, которые их выпускали, больше не работают.

В Афганистане в результате взрыва метана погибли трое шахтеров

Трое шахтеров погибли в результате взрыва метана на угольной шахте в районе Дара-э-Суф-Бала в афганской провинции Саманган. Инцидент произошел в деревне Лейлех в районе Дара-э-Суф-Бала, передает Khaama press.

Представитель полиции временного правительства в Самангане заявил, что тела трех рабочих были извлечены из-под завалов силами безопасности и возвращены их семьям.

Отметим, подобные инциденты часто происходят на угольных шахтах в Самангане. 10 февраля обрушение шахты в районе Дара-э-Суф также унесло жизни двух шахтеров. Причинами стало нарушение техники безопасности и старое оборудование.

Фото: khaama.com

Бельгийцы протестуют против плана пенсионной реформы

Десятки тысяч жителей Бельгии вышли на улицы в знак протеста против запланированной новым правительством пенсионной реформы и сокращения госрасходов. Акция совпала с началом забастовки, которая остановила воздушное сообщение в стране, передает Euronews.

Протестующие адресуют свое возмущение лично новому премьеру Барту де Веверу, который принял присягу 10 дней назад. На фоне растущего дефицита бюджета глава кабмина пообещал ограничить расходы, в том числе в социальной сфере. Власти отмечают, что в противном случае Бельгии грозят потенциальные санкции со стороны Европейского Союза.

Маргарита Ильбудо, участница демонстрации, работает в доме престарелых. По ее оценкам, там уже сокращено все, что можно. "Персонал не заменяют, трудится один человек на этаж, - говорит она. - Все делается быстро, мы даже поговорить с пациентами не успеваем. С их новыми сокращениями станет хуже".

В планах кабмина - увеличение пенсионного возраста, причем наибольшее продление обязательного стажа - на целых 11 лет - коснется военных. Давид, кадровый военнослужащий в отставке, рассказывает: "У нас особые права и особый расчет пенсий. А теперь это хотят отнять. Молодые шли в армию в расчете на определенные условия. Их меняют прямо по ходу игры".

Французский парламент ввел запрет на одноразовые электронные сигареты

Во Франции парламент принял закон, который запрещает одноразовые электронные сигареты в стране, сообщается на сайте сената Франции.

Уточняется, что принятый закон запрещает на территории Франции продажу или иное распространение электронных устройств, которые предназначены для однократного использования.

Фото: Getty Images/charinporn thayot

По мнению авторов данной инициативы, курение одноразовых сигарет плохо влияет на здоровье. Кроме того, такой вид сигарет наносит непоправимый ущерб окружающей среде из-за частого выброса аккумуляторов от устройств после использования, дополняет Еurope1.

Трамп анонсировал введение взаимных пошлин

Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин против иностранных торговых партнеров, которые обложили налогом американскую продукцию, передает Euronews.