В МИРЕ: выборы в Румынии, пошлины Трампа на иностранное кино, смертельное ЧП в Китае
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
В Румынии определились участники второго тура президентских выборов
После подсчета почти всех голосов лидирует Джордже Симион с 40,7%, следом - мэр Бухареста Никушор Дан с 20,9%. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место и уже признал поражение.
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters
Трамп ввел пошлины на иностранное кино для спасения Голливуда
Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса введения 100-процентных пошлин на все зарубежные фильмы. По его словам, киноиндустрия США "умирает", а иностранные страны переманивают режиссёров и киностудии, что угрожает нацбезопасности.
Фото: Tobias Smietana / unsplash.com
Иран произвел запуск новой баллистической ракеты
Министр обороны Ирана заявил об успешном запуске ракеты с дальностью 1200 км, способной поражать цели с точностью до метра без GPS. Он пригрозил ударами по базам США и Израиля в случае агрессии.
Фото: mariusz_prusaczyk / 123RF
Количество погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР выросло до девяти
В провинции Гуйчжоу в результате ЧП за борт упали 84 человека. Девять погибли, один пропал без вести, 70 - в больнице. Ведётся расследование. Оба круизных лайнера принадлежали компании Donghu Agricultural Passenger Transport и перевозили по 40 человек каждое.
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