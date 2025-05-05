BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Румынии определились участники второго тура президентских выборов

После подсчета почти всех голосов лидирует Джордже Симион с 40,7%, следом - мэр Бухареста Никушор Дан с 20,9%. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску занял третье место и уже признал поражение.

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Трамп ввел пошлины на иностранное кино для спасения Голливуда

Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса введения 100-процентных пошлин на все зарубежные фильмы. По его словам, киноиндустрия США "умирает", а иностранные страны переманивают режиссёров и киностудии, что угрожает нацбезопасности.

Фото: Tobias Smietana / unsplash.com

Иран произвел запуск новой баллистической ракеты

Министр обороны Ирана заявил об успешном запуске ракеты с дальностью 1200 км, способной поражать цели с точностью до метра без GPS. Он пригрозил ударами по базам США и Израиля в случае агрессии.

Фото: mariusz_prusaczyk / 123RF

Количество погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР выросло до девяти

В провинции Гуйчжоу в результате ЧП за борт упали 84 человека. Девять погибли, один пропал без вести, 70 - в больнице. Ведётся расследование. Оба круизных лайнера принадлежали компании Donghu Agricultural Passenger Transport и перевозили по 40 человек каждое.