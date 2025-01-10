BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли на сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Ливан выбрал президента

Парламент Ливана избрал на пост президента страны главнокомандующего армией Джозефа Ауна, пишет BBC. Эксперты называли его кандидатуру наиболее вероятной, так как она устраивает почти все политические силы Ливана, включая "Хезболлу".

Фото: The Insider

Как сообщает Al Jazeera, во втором туре он получил поддержку 99 парламентариев из 128. В ходе первого тура, прошедшего ранее в тот же день, Аун получил только 71 голос "за".



Президентский пост в Ливане оставался вакантным более двух лет, и для страны, ослабленной многолетним экономическим кризисом и недавней войной с Израилем, сейчас как никогда важно заполнить вакуум власти.



В сложной общинной системе управления Ливана пост президента традиционно должен занимать христианин-маронит.

Число погибших при пожарах в Калифорнии увеличилось

Число жертв пожаров в Лос-Аджелесе выросло до 10 человек, пишет BBC.

Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса сообщил, что останки этих людей все еще идентифицируются, также идет процесс уведомления родственников жертв.

"Идентификация может занять несколько недель, поскольку Департамент судебно-медицинской экспертизы не может отреагировать на все случаи смерти из-за пожарной обстановки и соображений безопасности", — говорится в заявлении.

Этой ночью сообщалось о первой жертве в Малибу, а также о двух погибших в районе Палисейдс. Ранее было известно о пяти погибших.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате пожара Итон на востоке округа Лос-Анджелес.

Экс-президента США Картера похоронили в Джорджии

Похороны 39-го президента США Джимми Картера прошли в четверг в городе Плейнс (штат Джорджия), церемония была закрытой, передает агентство Associated Press. Он умер 29 декабре 2024 года в возрасте 100 лет.

Фото: x.com/CarterCenter

Прощание с бывшим президентом началось еще 4 января.



9 января в Национальном соборе Вашингтона прошла панихида. Среди гостей — бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший с женой Лаурой, Дональд Трамп с женой Меланией, Билл Клинтон с женой Хиллари.



После завершения всех служб тело Картера перевезут обратно в его родной город Плейнс, штат Джорджия.



Там 39-го президента США похоронят рядом с его женой Розалин, которая умерла в 2023 году в возрасте 96 лет.

В Бразилии частный самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже

Самолет с пятью пассажирами потерпел крушение в бразильском городе Убатуба на пляже, погиб пилот, сообщает G1.

Отметим, самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу и взорвался в Прайя-ду-Крузейро. Четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены.

По сообщению оператора аэровокзала, самолет Citation 525 вылетел из аэропорта Минейрос в Гоясе и попытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу. Информации о причинах аварии пока нет.

Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14

Число погибших при стрельбе в кафе в городе Цетинье в Черногории увеличилось до 14 человек, передает Клинический центр страны в Подгорице (KCCG).

Фото: AP/Risto Bozovic

"С сожалением сообщаем вам, что скончался пациент К.Д. (1985 г.ода рождения), поступивший в Клинический центр Черногории в связи с травмами, полученными в результате трагического события в столице Цетинье", — говорится в сообщении.

К слову, 48-летнему мужчине сделали операцию, в течение двух дней его здоровье улучшалось. Однако внезапно его состояние ухудшилось, появились осложнения, которые в итоге привели к летальному исходу.

Более 60 тыс человек пострадали в результате землетрясения в Тибете

Число пострадавших жителей Тибетского автономного района КНР после землетрясения в районе города Шигадзе превысило 60 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель главы департамента по чрезвычайным ситуациям Тибетского автономного района Хао Тао на брифинге, который транслировало Китайское телевидение.

Фото: REUTERS/Tibet Fire and Rescue

На совещании сообщили, что по состоянию на 9 января в результате бедствия погибли 126 человек, 61,5 тыс. пострадали. Спасательные бригады уже помогли выбраться из-под завалов более 400 жителям. Поисково-спасательные работы находятся на критической стадии.

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации одного из командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира батальона "Сабра" ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Как пишет EA Daily, Усама Абу Намос руководил нападениями на войска ЦАХАЛ в районе коридора Нецарим — зоны израильской оккупации, делящей сектор Газа посередине.

"На прошлой неделе по указанию разведки ВВС Израиля нанесли точечный удар и ликвидировали Усаму Абу Намоса, командира батальона "Сабра" террористической организации ХАМАС в городе Газа", — говорится в заявлении армии.

В результате дополнительного авиаудара был уничтожен Махмуд ат-Тарк, заместитель командира батальона, и два командира рот.