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Выборы в Беларуси

В Беларуси открылись участки для голосования на выборах президента, сообщает БЕЛТА.

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

На пост президента Республики Беларусь баллотируются пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко. В списке - четверо мужчин и женщина.

Средний возраст претендентов на высший государственный пост - 50 лет. Самому младшему из кандидатов Сергею Сыранкову 41 год, самому старшему - Лукашенко - 70 лет.

25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей по итогам досрочного голосования составила 41,81%.

Трамп решит судьбу TikTok в США в течение 30 дней

"Многие обсуждают вопрос приобретения TikTok со мной, это очень важные люди. Я приму решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. У меня есть 90 дней на это, Конгресс дал 90 дней. Мы могли бы спасти TikTok, полагаю, это будет хорошо. <...> Мы очень заинтересованы в этом, и США получит огромную выгоду от этого", - цитирует ТАСС слова Трампа в беседе с журналистами своего пресс-пула.

Фото: youtube.com/@KultasLIVE

"Как вы знаете, у меня есть право продать или закрыть его, в зависимости от того, что будет лучше для нашей страны. <...> Это очень популярный сайт, его любят дети и некоторые родители. Если мы сможем спасти его, будет отлично. Думаю, это было бы хорошо для Америки с экономической точки зрения", - добавил Трамп.

56 тел в братских могилах нашли в Мексике

По меньшей мере 56 тел были найдены в Мексике в безымянных братских могилах недалеко от границы с США, пишет CBS со ссылкой на заявление местной прокуратуры, опубликованном в субботу.

Среди останков были тела, несколько полных скелетов и другие части тел, а также одежда и гильзы. Они были эксгумированы в начале этой недели в штате Чиуауа, который находится на пути контрабанды наркотиков и мигрантов в США, в ходе операции с участием военных, которая длилась несколько дней. Прокуроры не сообщили никаких подробностей о возможных личностях жертв.

По словам прокуроров, останки были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для определения времени и причины смерти в надежде, что жертв удастся опознать.

Тела были эксгумированы в районе, известном как "Эль Вилли", который контролируется преступной организацией "Ла Линеа" — одним из вооружённых подразделений картеля Хуареса, действующего на границе, согласно местным СМИ.

Массовые захоронения — не редкость в Мексике, особенно в районах, страдающих от насилия со стороны картелей. По данным национального реестра страны, более 345 000 человек в Мексике числятся пропавшими без вести.

Убийство девочки в Палестине

Солдаты ЦАХАЛ выстрелом в голову убили двухлетнюю девочку Лайлу в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинское агентство Al Jazeera со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

По данным СМИ, также израильские солдаты ранили беременную мать Лайлы, но травмы женщины были несерьезными, и медикам удалось ее спасти.Девочку тоже пытались спасти. Ее доставили в больницу на машине скорой помощи Красного Полумесяца, но было уже поздно.

По данным местных СМИ, Армия обороны Израиля начала проверку обстоятельств трагедии. В своём официальном заявлении ЦАХАЛ подтвердила проведение военной операции в районе Дженина, в ходе которой был открыт интенсивный огонь по боевикам, что скрывались в одном из зданий. По словам военных, в результате стрельбы пострадали мирные жители, в том числе ребёнок.

Ранее ХАМАС освободил четырёх израильских заложниц в обмен на 200 заключенных палестинцев.

Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме

Этого не делала ещё ни одна первая леди США, пишет Daily Mail.

Фото: Getty Image

Съёмки интервью и общих кадров начались ещё в ноябре прошлого года, на завершающем этапе предвыборной кампании, когда она ещё находилась вместе с супругом во Флориде.

Фильм выйдет в прокат в конце этого года на Amazon Prime. Стриминговый сервис заплатил за права на фильм баснословную сумму в 40 миллионов долларов.

Сообщается, что значительная её часть этой суммы отойдёт самой Мелании, поскольку она указана в титрах как "продюсер".

Бывший телеведущий Пит Хегсет вступил в должность главы Пентагона

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел к присяге бывшего офицера и телеведущего Пита Хегсета. 29-й министр обороны вступил в должность почти через 12 часов после того, как его назначение утвердили в Сенате, сообщает AP News.

Фото: AdNews

Пит Хегсет — ветеран боевых действий и бывший ведущий телеканала Fox News.

Кандидатура Хегсета считалась спорной из-за выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, случившемся, как утверждает предполагаемая пострадавшая, в сентябре 2017 года. Хегсет свою вину отрицает.

Как пишет агентство dpa, при голосовании по кандидатуре Хегсета в Сенате США голоса "за" и "против" разделились поровну. В этой ситуации решающим стал голос вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.