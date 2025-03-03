В МИРЕ: вспышка африканской чумы в Европе, экономический рост Турции, угроза КНР США
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
ВВС Израиля нанесли удары в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла второй за сутки авиаудар по сектору Газа в связи с обнаружением двух подозрительных лиц вблизи месторасположения израильских военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Ранее сегодня (в воскресенье) самолет израильских ВВС нанес удар по двум подозреваемым, которые были обнаружены вблизи войск Армии обороны Израиля и представляли для них угрозу в южной части Газы", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.
Фото: AFP
В Восточной Европе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на ферме в Восточной Европе, пишет DSVSA Timiș. ОБольше всего пострадали свинофермы в Румынии, где был организован специальный охранный периметр.
Данных о количестве ликвидированных животных, а также о дальнейшем распространении заболевания пока нет.
Фото: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com
Экономический рост Турции превзошел все прогнозы
Экономика Турции выросла на 3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, а в целом за прошлый год рост составил 3,2%, превысив все экспертные прогнозы и несмотря на высокие процентные ставки, сообщает Reuters.
Отметим, турецкое правительство, которое изначально прогнозировало рост на 3,5% в 2024 году, ухудшило свои прогнозы на фоне корректировки внутреннего спроса и усилий по замедлению инфляции.
К слову, в прошлом году был зафиксирован сбалансированный экономический рост, при этом вклад внутреннего спроса составил 2,1 пункта, а чистого внешнего спроса - 1,1 пункта.
Фото: Nikita Pishchugin / unsplash.com
Трамп объявил о создании крипторезерва США
Дональд Трамп объявил, что намерен создать в США государственный резерв криптовалют, пишет DW. Такое сообщение президент опубликовал в соцсети TruthSocial.
Трамп сослался на собственный указ о цифровых активах (Executive Order on Digital Assets). Этот документ он подписал 23 января, вскоре после вступления в должность. В тексте указа на сайте Белого дома упоминаются криптовалюты, но ничего не сказано о каком-либо резерве.
В указе говорилось о создании рабочей группы по цифровым активам (Working Group on Digital Asset Markets), которую возглавит специальный советник президента по искуственному интеллекту и криптовалютам. В нее также вошли министр финансов, генпрокурор, министр торговли, министр внутренней безопасности США, несколько помощников президента и ряд других чиновников. Именно эта группа теперь должна создать крипторезерв, сообщил Трамп 2 марта.
Фото: Kevin Wurm/REUTERS
"Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе двигаться вперед к стратегическому крипторезерву, - заявил республиканец - Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира".
Трамп перечислил три криптовалюты, которые войдут в крипторезерв США. Это XRP от платформы Ripple, токен SOL от сети Solana и ADA от платформы Cardano. Курс всех трех тут же резко взлетел в цене на 10-35%. Неизвестно, предполагается ли включение в госрезерв США еще каких-либо криптовалют. Но после слов Трампа подорожали и другие из них, в том числе биткойн.
КНР угрожает Соединенным Штатам введением пошлин на их сельхозпродукцию
В ответ на американские меры в отношении китайских товаров КНР может ввести дополнительные тарифы на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из США, пишет газета Global Times.
"Если США будут настаивать на введении односторонних тарифов и официально объявят о соответствующих мерах, то Китай обязательно примет решительные, мощные контрмеры", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Пошлины в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля. На канадскую и мексиканскую продукцию они были отсрочены на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран.
Фото: fikretow / istockphoto.com
Позже Трамп объявил, что 4 марта в отношении Китая начнет действовать еще один пакет пошлин, ставка которых также составит 10%.
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