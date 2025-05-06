BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Алькатрас возвращается

ITAR-TASS

Президент США Дональд Трамп распорядился восстановить работу легендарной тюрьмы Алькатрас. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

Трамп назвал это необходимой мерой в борьбе с рецидивистами. Тюрьма, закрытая более 60 лет назад, должна стать местом содержания самых опасных преступников Америки.

Премьер Румынии уходит после успеха националистов

AFP

Марчел Чолаку объявил об отставке и выходе своей Социал-демократической партии из правящей коалиции после победы националиста Джордже Симиона в первом туре повторных президентских выборов.

"Учитывая, что эта коалиция не выполнила свою задачу и, следовательно, не заслуживает доверия после голосования в Румынии, я предложу своим коллегам, чтобы Социал-демократическая партия вышла из этой коалиции. Если мои коллеги проголосуют за выход, я, естественно, уйду с поста премьер-министра", — сказал румынский премьер перед заседанием своей партии, после которого объявил об оставке.

Как пишет BBC, это может радикально изменить политический ландшафт Румынии.

Макрон зовёт американских учёных в Европу

Anna Moneymaker/ Getty Images

Французский президент призвал ученых из США, недовольных политикой Трампа, переезжать в Европу и заниматься наукой в условиях свободы. Париж готов выделить на это €100 млн, а Евросоюз — €500 млн в рамках кампании "Европа для науки".

"Если вы любите свободу, приезжайте и проводите исследования здесь", — заявил Макрон, выступая 5 мая в Сорбонне на конференции под названием "Выбирайте Европу для науки", пишет Bloomberg. "Никто не мог подумать, что эта великая демократия, чья экономическая модель так сильно опирается на свободную науку и инновации... совершит такую ошибку", — отметил Макрон.

Конклав по выборам нового Папы готов к старту

Все 133 кардинала-выборщика прибыли в Рим, сообщает Vatican News.

Новый папа будет избран 7 мая, спустя две недели после похорон Франциска. Выборы пройдут в условиях полной изоляции от внешнего мира.

ЕС готов удвоить военную помощь Украине

European People's Party

Еврокомиссия рассматривает возможность масштабной поддержки оборонной промышленности Украины. Если мир с РФ не будет достигнут, ЕС готов удвоить объёмы помощи, инвестируя в украинское производство оружия и предоставляя оборонные кредиты.