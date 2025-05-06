LIVE LIVE
LIVE
  • 6 Мая, 12:37
  • BAIGENEWS

В МИРЕ: Возрождение Алькатраса, выборы нового Папы и научная эмиграция из США

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14
122
Фото: baigenews.kz

BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Алькатрас возвращается

 ITAR-TASS

Президент США Дональд Трамп распорядился восстановить работу легендарной тюрьмы Алькатрас.  Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

Трамп назвал это необходимой мерой в борьбе с рецидивистами. Тюрьма, закрытая более 60 лет назад, должна стать местом содержания самых опасных преступников Америки.

Премьер Румынии уходит после успеха националистов

Марчел Чолаку

AFP

Марчел Чолаку объявил об отставке и выходе своей Социал-демократической партии из правящей коалиции после победы националиста Джордже Симиона в первом туре повторных президентских выборов.

"Учитывая, что эта коалиция не выполнила свою задачу и, следовательно, не заслуживает доверия после голосования в Румынии, я предложу своим коллегам, чтобы Социал-демократическая партия вышла из этой коалиции. Если мои коллеги проголосуют за выход, я, естественно, уйду с поста премьер-министра", — сказал румынский премьер перед заседанием своей партии, после которого объявил об оставке.

Как пишет BBC, это может радикально изменить политический ландшафт Румынии.

Макрон зовёт американских учёных в Европу

Anna Moneymaker/ Getty Images

Французский президент призвал ученых из США, недовольных политикой Трампа, переезжать в Европу и заниматься наукой в условиях свободы. Париж готов выделить на это €100 млн, а Евросоюз — €500 млн в рамках кампании "Европа для науки".

"Если вы любите свободу, приезжайте и проводите исследования здесь", — заявил Макрон, выступая 5 мая в Сорбонне на конференции под названием "Выбирайте Европу для науки", пишет Bloomberg.

"Никто не мог подумать, что эта великая демократия, чья экономическая модель так сильно опирается на свободную науку и инновации... совершит такую ошибку", — отметил Макрон.

Конклав по выборам нового Папы готов к старту

Все 133 кардинала-выборщика прибыли в Рим, сообщает Vatican News.

Новый папа будет избран 7 мая, спустя две недели после похорон Франциска. Выборы пройдут в условиях полной изоляции от внешнего мира.

ЕС готов удвоить военную помощь Украине

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

European People's Party

Еврокомиссия рассматривает возможность масштабной поддержки оборонной промышленности Украины. Если мир с РФ не будет достигнут, ЕС готов удвоить объёмы помощи, инвестируя в украинское производство оружия и предоставляя оборонные кредиты.

"Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд евро", — написал Кубилюс в соцсети Х.

Самое читаемое

Наверх