BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Власти США намерены заставить Цукерберга отказаться от Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) официально обвинила компанию Meta в создании монополии и потребовала её реструктуризации. Крупнейшая цифровая империя, включающая Facebook, Instagram и WhatsApp, может быть вынуждена распродать свои активы, если суд встанет на сторону антимонопольного регулятора. Об этом сообщает Reuters.

14 апреля Марк Цукерберг лично выступил в суде, где защитил стратегию своей компании и отверг обвинения в недобросовестной конкуренции. В центре иска - сделки по покупке Instagram (2012) и WhatsApp (2014). FTC утверждает, что Meta приобрела эти платформы, чтобы уничтожить конкуренцию, а не развивать рынок.

Особое внимание комиссия уделила внутренней переписке Цукерберга, где, по их словам, он открыто признавал, что покупка Instagram была способом "нейтрализовать угрозу".

ВВС США нанесли по Йемену 15 ударов за сутки

Вечером в понедельник, 14 апреля, американские истребители нанесли 15 авиаударов по районам Рагван и Мадхал в йеменской провинции Мариб, сообщает телеканал Al Masirah. Это один из самых интенсивных ударов США по территории Йемена за последнее время.

Фото: AP Photo / Osamah Abdulrahman

Провинция Мариб остаётся одним из ключевых очагов конфликта между движением "Ансар Алла" (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми международной коалицией. Несмотря на вялотекущую фазу противостояния в регионе, обострение вновь стало реальностью.

По данным телеканала Al Hadath, удары пришлись по военным позициям хуситов, в результате чего погибли десятки бойцов. Официальные власти США пока не сделали заявлений относительно этих ударов.



Ереван может подписать соглашение с Баку и на границе, и в третьей стране

Армения допускает возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном как на границе, так и в третьей стране, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу NTV.

Мирзоян подчеркнул, что Ереван готов немедленно начать консультации по определению точного места и времени для подписания документа. Он отметил, что соглашение может быть подписано либо на границе Армении и Азербайджана, либо в нейтральной стране, которая будет приемлема для обеих сторон.

"Все эти вопросы могут стать предметом обсуждения. Мы открыты для различных вариантов", — добавил министр.

Фото: МИД Армении (mfa.am)

Однако Баку ставит условие для подписания соглашения: Армения должна исключить упоминание о Нагорном Карабахе из своей Декларации о независимости, так как это является важным политическим вопросом для Азербайджана.

Криштиану Роналду "стоит" рекордные 850 млн евро

Стоимость личного бренда португальской футбольной звезды Криштиану Роналду установила новый рекорд, составив 850 миллионов евро, согласно исследованию, проведенному Португальским институтом менеджмента и маркетинга (IPAM). Этот показатель, как сообщает испанская газета Marca, продемонстрировал потрясающий рост на 325% с 2020 года.

На фоне этого достижения бренд "CR7" продолжает укреплять свои позиции среди самых ценных и узнаваемых личных брендов в мире. За свою карьеру Роналду превратился в нечто большее, чем просто футболиста, сыграв роль спонсора, влиятельного лица, инвестора и амбассадора. В свои 40 лет он продолжает оставаться важной фигурой не только в спорте, но и в мире бизнеса.

Этот рекорд не только подчеркивает финансовую мощь Роналду как бренда, но и свидетельствует о его уникальной способности адаптироваться и расширять горизонты, выходя за пределы футбольного поля.

Фото: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Кыргызстан вручил РФ ноту из-за задержаний кыргызов в бане

МИД Кыргызстана провел встречу с послом РФ Сергеем Вакуновым в связи с массовыми задержаниями граждан республики в банном комплексе "Бодрость" 11 апреля в Москве, пишет DW . О приглашении российского дипломата в МИД в понедельник, 14 апреля, сообщило внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.