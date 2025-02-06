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Более 40 тыс. госслужащих согласились добровольно уволиться в США

Как минимум 40 тыс. человек согласились уволиться с государственной службы в обмен на предложение администрации президента США Дональда Трампа получить за это восьмимесячное выходное пособие, сообщает телеканал CNN.

"По меньшей мере 40 тыс. человек приняли решение принять участие в программе отложенного увольнения", — сообщает телеканал.

По мнению администрации Трампа, такие сокращения позволят сэкономить миллиарды долларов из федерального бюджета. По подсчетам, принять участие в программе решатся до 10% всех госслужащих в стране.

Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds

Конституционный суд Польши обвинил премьер-министра страны в госперевороте

Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте, пишет EA Daily.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

"Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером Сейма, спикером Сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами", — сказал Свенчковский журналистам.

По его словам, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела.

"Расследование по делу начал прокурор Михал Островский", — сказал глава конституционного суда.

Островский является одним из противников изменений, которые провел в прокуратуре нынешний генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар. В настоящее время он занимает должность заместителя генерального прокурора. В декабре прошлого года генпрокурор решил направить Островского с марта текущего года на работу в Нижнесилезский отдел национальной прокуратуры, с чем он не согласился.

Ему также предъявлено обвинение в нарушении достоинства прокурора, связанное с оспариванием смены руководства прокуратуры. Его дело находится в дисциплинарном суде при генеральном прокуроре.

Ситуацию прокомментировал Туск. Он разместил на платформе Х видеозапись, где играет в настольный теннис. Под записью премьер написал "Государственный переворот" и поставил смеющийся до слез смайлик. На записи слышно, что некто говорит Туску: "Слушайте, (лидер оппозиционной партии „Право и справедливость“ Ярослав) Качиньский говорит, что вы совершили государственный переворот". На что Туск, продолжая играть в теннис, со смехом заявил: "Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже".

В начале текущего года в польской прокуратуре и вокруг нее возникло противостояние после того, как Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора Польши, несмотря на приказ генпрокурора о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. Был проведен конкурс на замещение должности, по результатам которого Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка.

Ранее комментируя ситуацию в национальной прокуратуре, президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, пост национального прокурора занимает Барский, поскольку он не был отправлен в отставку премьер-министром в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того, чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.



Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

Израиль вслед за США объявил, что прекратит участвовать в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом в своем аккаунте в соцсети Х в среду, 5 февраля, написал министр иностранных дел страны Гидеон Саар. "Израиль приветствует решение президента Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека. Израиль присоединяется к Соединенным Штатам и не будет участвовать в работе СПЧ ООН", - говорится в опубликованном министром сообщении.

Саар обвинил Совет ООН по правам человека в "традиционной защите нарушителей прав человека" и "навязчивой демонизации единственной демократии на Ближнем Востоке - Израиля". "Этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма, вместо того чтобы продвигать права человека", - добавил политик.

Глава МИД Израиля также напомнил, что против его страны было принято более ста осуждающих резолюций, "что составляет более 20% всех резолюций, когда-либо принятых в Совете, - больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых".

Аргентина решила последовать примеру США и покидает ВОЗ

Президент Аргентины Хавьер Милей решил вывести страну из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Euronews. Решение принято из-за "глубоких разногласий в управлении здравоохранением". Об этом заявил представитель президента Аргентины Мануэль Адорни во время пресс-конференции.

Фото: Ennio Leanza/Keystone via AP Photo

"Президент Хавьер Милей поручил министру иностранных дел Херардо Вертейну вывести Аргентину из ВОЗ", - сказал Адорни.

По его словам, это решение основывается на "глубоких разногласиях в управлении здравоохранением" во время пандемии COVID-19, что "вместе с правительством бывшего президента страны Альберто Фернандеса привело к крупнейшему карантину в истории человечества и отсутствию независимости от политического влияния некоторых государств".

Аргентина не позволит международной организации вмешиваться в ее суверенитет, "а тем более в наше здоровье", добавил Адорни.

ВОЗ - специализированное агентство ООН по здравоохранению и единственная организация, уполномоченная координировать глобальные меры реагирования на острые кризисы в области здравоохранения, в частности вспышки новых заболеваний и постоянные угрозы, такие как вирусная лихорадка Эбола, СПИД и оспа.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.

Он также аннулировал письмо бывшего президента Джо Байдена к генсеку ООН (от 20 января 2021 года) об отмене действия указа Трампа во время первой каденции о начале процедуры выхода страны из ВОЗ.

Трамп запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал анонсированный ранее указ, закрывающий трансгендерным спортсменкам доступ на женские спортивные соревнования, сообщает BBC.

"Отныне женский спорт будет только для женщин, — сказал Трамп в окружении женщин и девочек-спортсменок перед подписанием указа в Белом доме. — С этим указом война с женским спортом закончена". Фото: Getty Images

По его словам, США будут отказывать в визах трансгендерным спортсменам.