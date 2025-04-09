BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Венесуэле введен режим чрезвычайного экономического положения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении на 60 дней режима экономического чрезвычайного положения в стране.

Фото: РИА Новости / Михаил Алаеддин

"Чтобы всесторонне защитить все производственные секторы и гарантировать равновесие, гармонию, потенциал, устойчивость и восстановление перед лицом обстоятельств, с которыми сталкивается мир, сегодня, 8 апреля, я подписываю указ об экономическом чрезвычайном положении, который уполномочивает меня на два месяца действовать и осуществлять различные формы государственной политики", - сказал Мадуро, выступление которого транслировало правительство страны.

ВВС США нанесли удары по Йемену

Авиация США нанесла четыре удара по объектам сети телефонной связи в провинции Ибб в центральном Йемене, сообщил РИА Новости в ночь на среду йеменский источник.

"Четыре авиаудара авиации США пришлись по объектам сети связи в Джебаль-эш-Шамхи в районе Бадан провинции Ибб в центральном Йемене", - говорится в сообщении.

Фото: AP Photo

Число погибших посетителей ночного клуба в Доминикане выросло до 79 человек

Число жертв обрушения крыши в клубе в Доминиканской Республике возросло до 79, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес в блоге издания Reporte Ya в соцсети X.

"Данные на настоящий момент: 155 человек были госпитализированы и 79 погибли", - заявил Мендес журналистам на месте трагедии, запись его слов опубликована.

Ранее Мендес сообщал о 66 погибших, число госпитализированных осталось без изменений.

Фото: соцсети

США разместят на Окинаве разведывательные беспилотники

США разместят на японском острове Окинава разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-4C Triton.

Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. David Getz

Как заявили в ведомстве, это делается для расширения возможностей по сбору информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море.



С мая по октябрь прошлого года БПЛА данного типа уже размещались на Окинаве и применялись преимущественно в зоне Тайваня. Их также перебрасывали на время на базу ВВС США Мисава на севере Японии.

Япония не будет вводить ответные пошлины на американские товары

Япония не будет вводить ответные меры на американские товары. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает агентство Kyodo.

Как пишет издание, японский премьер Сигэру Исиба надеется на решение проблемы путем упорных переговоров.

В связи с этим он провел заседание объединенного штаба по выработке мер в отношении введенных США повышенных торговых пошлин.

Иллюстрация: Oleksii Liskonih / istockphoto.com