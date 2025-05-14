BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Число вынужденных переселенцев в мире превысило 83 млн

По данным Норвежского совета по делам беженцев, в 2024 году число внутренне перемещённых лиц по всему миру увеличилось до рекордных 83,4 млн человек. Это на фоне вооружённых конфликтов, природных катастроф и ухудшения ситуации с изменением климата. За последние шесть лет число таких людей выросло более чем в два раза.

Фото: Omar Albam/DW

36 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа

В результате обстрелов города Джебалия и одноимённого лагеря на севере сектора Газа погибли 36 человек, десятки ранены. Об этом сообщает телеканал Al Aqsa со ссылкой на медиков. Удары были нанесены после отказа ХАМАС принять американский план перемирия. Израиль также ограничил доступ гуманитарной помощи в регион.

Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com

В Киргизии официально вводят цифровую национальную валюту

Цифровой сом стал полноправным платёжным средством в Киргизии. Новый закон определяет его правовой статус и разрешает использовать как в наличной, так и в безналичной форме. Теперь он приравнен к деньгам, ценным бумагам и виртуальным активам в Гражданском кодексе страны.

Фото: economist.kg

В столице Ливии снова начались вооруженные столкновения

Колонны Ливийской национальной армии (ЛНА) направляются из Бенгази в сторону Триполи, преодолевая путь через Сирт. Военная техника уже достигла города, находящегося в 450 км от столицы. Напряженность в Триполи продолжает расти после возобновления столкновений в рядах сил президента Ливии, в результате которых погиб глава службы безопасности Абдель Гани аль-Кикли и ещё шесть человек.

Фото: AP Photo / Hazem Ahmed

В Великобритании мужчину оправдали после 38 лет тюремного заключения

Питер Салливан, ошибочно осуждённый за убийство 21-летней Дайан Синдалл в 1987 году, был оправдан в апелляционном суде. Мужчина, который провёл в тюрьме 38 лет, добился отмены приговора. Синдалл была жестоко убита после того, как её фургон сломался, и она пошла на заправку.

Фото: radiokp.ru