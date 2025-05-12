BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В результате удара Израиля по сектору Газа погибли 15 человек

Израильская армия нанесла удар по женской школе в городе Джабалия на севере сектора Газа, сообщает Al Jazeera. Бомбардировка пришлась по второму этажу здания, в результате чего погибли 15 человек, включая детей. Удар стал частью военного рейда ЦАХАЛ на севере анклава.

Фото: Mohammed Ibrahim / unsplash.com

Китай и США договорились создать механизм экономических и торговых консультаций

В Женеве прошли высокоуровневые переговоры между Китаем и США, по итогам которых стороны договорились о создании механизма для регулярных экономических и торговых консультаций. Встреча, в которой участвовали высокопоставленные представители двух стран, была посвящена реализации договоренностей, достигнутых на китайско-американском саммите в январе. Китай подчеркнул важность диалога для разрешения разногласий, отметив, что стабильные торговые отношения важны для обеих стран и глобальной экономики.

Фото: narvikk / istockphoto.com

Индия подбила несколько пакистанских самолетов

Индийский маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти подтвердил, что индийские военные сбили несколько пакистанских самолетов, не допустив их в своё воздушное пространство. По словам маршала, инцидент привел к потерям с пакистанской стороны, а Индия успешно защитила свою границу.

Фото: Getty Images

Великобритания и ЕС заключат пакт об обороне и безопасности

Великобритания и Евросоюз готовятся представить совместный пакт об обороне и безопасности, который позволит Лондону стать частью европейской оборонной политики. Этот исторический шаг, как сообщает The Times, станет самым тесным сближением Великобритании с ЕС с момента Brexit и направлен на решение текущих угроз, включая конфликт на Украине. Новый договор будет амбициозным и направлен на укрепление безопасности обеих сторон.

Фото: Neil Hall / REUTERS

Трамп пообещал снизить цены на лекарства в США на 30−80%

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание указа, который снизит стоимость рецептурных лекарств по всей стране на 30-80%. В посте на Truth Social он заявил, что это станет одной из самых значимых мер в истории США, направленных на устранение высоких цен на медикаменты по сравнению с другими странами.

Фото: Reuters