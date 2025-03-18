В МИРЕ: удар Израиля по сектора Газа, ожидания Трампа от разговора с Путиным, первая смерть от вейпа в Беларуси
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
18 марта израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) вновь вступили в боевые действия против палестинского ХАМАС в секторе Газа, прервав двухмесячное перемирие. Этот шаг стал ответом на отказ ХАМАС от предложений США о продолжении перемирия и продолжение удержания 59 израильских заложников, половина из которых уже признана погибшими.
ЦАХАЛ заявила, что массированные авиаудары по ключевым объектам ХАМАС в Газе, включая города Газа, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах, стали ответом на бесконечные обстрелы из палестинских районов и отсутствие прогресса в переговорах о прекращении огня. Согласно местному министерству здравоохранения, более 200 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате этих ударов.
Фото: Mohammed Abed / Agence France-Presse / Getty Images
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что продолжающееся удержание заложников и отказ от переговоров по прекращению огня вынудили Израиль возобновить военные операции, подтвердив решимость ЦАХАЛ в борьбе с угрозой со стороны ХАМАС.
В ответ на резкое обострение криминогенной обстановки в столице, президент Перу Дина Болуарте 17 марта 2025 года объявила чрезвычайное положение в Лиме и соседней провинции Кальяо, пишет AP News.
Фото: Getty Images
Рост насилия, включая убийства, рэкет и нападения в общественных местах, особенно возмутил общественность после убийства 39-летнего Пола Флореса, лидера популярной группы Armonía 10. Он был застрелен в ночь на 16 марта, когда неизвестные напали на автобус, в котором он и его коллеги возвращались после концерта в Лиме.
Кроме того, 15 марта в одном из ресторанов Лимы произошёл взрыв, в результате которого пострадали не менее 11 человек, что ещё больше усугубило и без того напряжённую обстановку в городе.
В связи с продолжающимся ростом преступности и насилия, власти Перу обратились к армии за помощью в обеспечении порядка, усилив патрулирование и контроль в наиболее пострадавших районах. Государственные органы продолжают работать над восстановлением безопасности и стабильности в стране.
Трамп рассказал об ожиданиях от разговора с Путиным
Разговор с российским президентом Владимиром Путиным состоится 18 марта, уже согласованы "многие элементы финального соглашения", но многие детали остаются нерешенными, пишет EA Daily. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social. Республиканец уточнил, речь пойдет о российско-украинском конфликте.
"Это должно прекратиться НЕМЕДЛЕННО. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", - написал Трамп.
Президент США уверен, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном и Киевом.
Путин на днях одобрительно высказался об идее прекращения огня, но озвучил несколько нюансов, которые хотел бы предварительно обсудить с Трампом.
Иллюстрация: newsweek.com
В Гондурасе после взлета упал в море пассажирский самолет
17 марта 2025 года в Гондурасе произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 15 человек, включая двух пилотов.
Самолет взлетел с аэропорта и всего через минуту после старта рухнул в море. По предварительным данным, два человека погибли, остальные пассажиры получили различные травмы.
Начальник национальной полиции Роатана, Лисандро Муньос Гарсия, подтвердил трагический инцидент, но точные причины катастрофы ещё предстоит выяснить.
Разрушение произошло вблизи побережья, и спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
Фото: TASS/AP/Moises Castillo
В Белоруссии зафиксирована первая смерть ребенка из-за вейпа
В Белоруссии после курения вейпа умерла 16-летняя девочка, пишет ont.by. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил заместитель начальника отдела организации работы ИДН главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Василий Демидович.
Фото: minsknews.by
"Ежегодно мы фиксируем доставление детей в больницу, которые попадали туда после вдыхания паров вейпов. Это были только первые звоночки… На прошлой неделе в Дзержинске зафиксирована смерть 16-летней девочки, за несколько минут до смерти она в компании парила вейп", - сказал он.
По его словам, подросток потеряла сознание и так и не очнулась.
"К сожалению, мы констатируем первую смерть в результата курения вейпа", - заявил Демидович.
Представитель МВД также уточнил, что сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних в феврале выявили 55 граждан, которые продавали несовершеннолетним вейпы или жидкости к ним, а в учебных заведениях - более 200 детей, использовавших парогенераторы.
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