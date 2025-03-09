BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

В марте Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения "Бонд безопасности-2025" в акватории иранского порта Чабахар, пищет Ъ.

Фото: Министерство обороны РФ

Как сообщила пресс-служба Минобороны КНР, учения направлены на углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц. Будут отрабатываться атаки на морские цели, устранение повреждений и совместные поисково-спасательные операции.

Китай направит эсминец "Баотоу" и судно снабжения "Гаою Лейк". Эсминец уже участвовал в международных учениях "Мир — 2025" в Пакистане в феврале текущего года.

Иран отверг предложение США о переговорах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение США о переговорах, заявив, что Тегеран не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их в собственных интересах. По его словам, настойчивость "агрессивных правительств" не направлена на решение проблем, а на доминирование, пишет ISNA.

"Они хотят навязать собственные требования стороне, сидящей по другую сторону переговорного стола",— заявил Али Хаменеи.

Фото: isna.ir

Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо властям Ирана с предложением к переговором по ядерному оружию.

Хаменеи отметил, что переговоры будут касаться обороноспособности и международных возможностей страны, и от Тегерана потребуют "не делать чего-то, не встречаться с определенными людьми".

7 марта Дональд Трамп сообщил, что направил властям Ирана письмо с предложением к переговорам из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у Тегерана. Он добавил, что в отношениях с Ираном скоро наступит "интересное время"

Мужчина 16 часов просидел на стене Биг-Бена в Лондоне

В Лондоне утром в субботу мужчина забрался на башню Биг-Бен, держа флаг Палестины. Он провел 16 часов босиком на Элизабет-тауэр и спустился только после полуночи в воскресенье, пишет The Independent.

Фото: Jeff Moore/PA

Полиция Вестминстера арестовала его после того, как он был спущен на землю с помощью подъёмника. Инцидент был затяжным из-за особенностей местоположения мужчины и необходимости обеспечения безопасности. В спасательной операции участвовали лондонская пожарная бригада и специалисты.

Вандалы атаковали гольф-клуб Дональда Трампа в Шотландии

Гольф-клуб Trump Turnberry в Шотландии, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, подвергся атаке вандалов. Поддерживающие Палестину активисты разрисовали территорию красной краской и оставили политические лозунги, протестуя против позиции Трампа по Газе, пишет Bild.

На зеленом газоне крупными буквами появилась надпись "GAZA IS NOT 4SALE" ("Газа не продается"). Кроме того, на асфальте были нанесены надписи "Free Gaza", "Free Palestine", а также оскорбления в адрес Трампа. Неизвестные также разрыли несколько лунок на поле, повредив покрытие.

Как пишет Daily Mail, за атакой стоит организация Palestine Action, выступающая против политики США в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

"Трамп думает, что может распоряжаться Газой, как своей собственностью. Мы показали ему, что его собственность тоже не в безопасности", — говорится в социальных сетях Palestine Action.

Гольф-клуб Trump Turnberry, основанный в 1906 году, был приобретен Трампом в 2014 году за 60 миллионов долларов. Впоследствии он провел там масштабную реконструкцию, превратив его в один из лучших гольф-клубов мира.

Губернатор штата Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за пожаров

Пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк. В связи с этим губернатор штата Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в округе Саффолк, сообщил ABC News.

Фото: REUTERS/Claire Braun

"Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в округе Саффолк из-за бушующих пожаров. Ожидается, что порывистый ветер сохранится до вечера воскресенья", – говорится в статье.

Для тушения пожаров Национальная гвардия штата задействовала несколько вертолетов. Также в борьбе с огнем задействовали 30 пожарных команд.

Жителей близлежащих районов призвали следить за предупреждениями от местных властей и быть готовыми в случае необходимости к эвакуации.