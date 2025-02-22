BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

НАТО завершила крупные военные учения Steadfast Dart 25

В Европе завершились масштабные маневры НАТО. В них приняли участие более 10 тысяч военных и порядка 1500 единиц техники, пишет Euronews.

Фото: Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 /The AP

К учениям Steadfast Dart привлекли военнослужащих из девяти стран, включая пехотинцев, моряков и морских пехотинцев. В маневрах задействовали порядка 1500 единиц военной техники, включая танки, ракетные установки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры. А также 17 единиц военно-морской техники и свыше 20 самолетов. Учения проходили между Украиной и Молдавией, недалеко от Чёрного моря.

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

Президент США Дональд Трамп считает, что лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться для прекращения войны, пишет DW.

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency

Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме в пятницу, 21 февраля.

"Я считаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. Знаете, почему? Потому что мы хотим остановить убийство миллионов людей", - сказал Трамп.

Associated Press подало в суд на чиновников Трампа из-за недопуска на мероприятия

Американское новостное агентство Associated Press подало в суд на чиновников администрации президента США Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием главы Белого дома, пишет RT.

"Associated Press подало в суд на трёх чиновников администрации Трампа в пятницу из-за (отсутствия. — RT) доступа на президентские мероприятия, сославшись на свободу слова", — передаёт АР.

11 февраля Белый дом не пустил репортёра Associated Press на мероприятие в Овальный кабинет из-за отказа агентства называть Мексиканский залив Американским. Позже второму журналисту AP отказали в посещении вечернего мероприятия в дипломатической комнате Белого дома.

В Берлине при нападении у мемориала Холокоста ранен мужчина

В Берлине в результате нападения у памятника жертвам Холокоста в центре города вечером в пятницу, 21 февраля, тяжело ранен мужчина, он госпитализирован, пишет DW.

По сведениям газеты B.Z., неизвестный напал на мужчину с ножом, после чего скрылся. К вечеру многие детали случившегося оставались неясными. Пока нет признаков того, что нападение было связано с мемориалом жертвам Холокоста.

Фото: Odd Andersen/AFP/Getty Images

"Жертва - мужчина, получивший ранения от колюще-режущего оружия. Он находится в больнице. Информации о его личности пока нет. Орудие преступления пока не найдено", - сообщил представитель полиции. Очевидцы заявляют, что видели убегающего мужчину.

Мемориал жертвам Холокоста, спроектированный архитектором Петером Айзенманом (Peter Eisenmann), был открыт для широкой публики в мае 2005 года. Комплекс, включающий поле стел и подземный информационный центр, расположен рядом с Бранденбургскими воротами и посвящен памяти шести миллионов евреев, убитых во времена нацистского режима.

Хакеры похитили более $1 млрд у криптобиржи Bybit

Хакеры похитили 1,46 миллиарда долларов у криптобиржи Bybit, пишет Crypto News.

Авторы публикации назвали это одним из крупнейших финансовых взломов в истории.

"Сумма украденных средств составила 1,46 милиарда долларов", – отмечается в материале.

По информации издания, эта сумма составляет более 50 процентов общей стоимости криптовалют, выведенных в прошлом году. Bybit уже пытается вернуть средства и предпринять юридические меры против хакеров.