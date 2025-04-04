BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Дмитриев: Трамп спас мир от Третьей мировой войны

Владимир Андреев © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в предотвращении Третьей мировой войны и в урегулировании конфликта в Украине, пишет ura.news.

Он отметил значительный прогресс в разрешении украинского вопроса и подчеркнул важность действий команды Трампа для глобальной безопасности.

"Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Но нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже добилась значительного прогресса в урегулировании украинского вопроса", — сказал Дмитриев в беседе с телеканалом Fox News.

Российский авторынок обрушился на 45%

Reuters

Продажи новых автомобилей в России в марте 2025 года снизились на 45% по сравнению с прошлым годом. Это падение связано с высокой ключевой ставкой и ограничениями по автокредитованию. Эксперты предупреждают, что рынок продолжит сокращаться, что может привести к кризису в отрасли.

Южная Корея: Президент Юн Сок Ёль окончательно отстранен от должности

Getty Images

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Суд признал его действия противоречащими Конституции, что привело к его окончательному отстранению от должности, пишет bbc.com.

В ближайшие 60 дней в стране должны пройти выборы нового президента.

Трамп вводит пошлины, рынок акций США рухнул

Mark Schiefelbein/AP/dpa/picture alliance

Торговые пошлины, объявленные Дональдом Трампом, вызвали резкое падение американских фондовых индексов, пишет interfax.ru.

Пошлины, которые составляют до 46% для некоторых стран, вызвали неопределенность на рынках и привели к снижению акций крупных компаний, таких как Nike и Apple. Аналитики предупреждают о возможных последствиях для экономики и рыночной активности.

Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило 3 тысячи

АР/ТАСС

В результате сильного землетрясения в Мьянме погибли более 3 тысяч человек, пострадали 4,7 тыс людей, а 341 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правительство страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 вызвало разрушения в стране, повредив тысячи зданий и инфраструктуру. Власти объявили траур до 6 апреля.