BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп приостанавливает военную помощь Украине

AFP

Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока руководство страны не продемонстрирует свою приверженность миру, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

Белый дом сообщил, что президент США ясно выразил свою цель — достижение мира. Официальный представитель Белого дома отметил, что помощь будет пересмотрена, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта.

Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому посетить сауну для разрешения конфликта

Ints Kalnin / Reuters

Александр Стубб предложил Трампу и Зеленскому необычный способ разрешения их конфликта: посетить сауну по финской традиции. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Он уверен, что это поможет обоим лидерам расслабиться и вернуться к переговорам с новым подходом.

"Иногда публичная дипломатия не работает, но в такой ситуации нужно поступить как финн. Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать — и вернуться за стол переговоров", — сказал президент.

Стубб также подчеркнул, что соглашение по ископаемым ресурсам может стать решающим моментом для мирных переговоров.

Китай примет ответные меры против США по вопросу пошлин

Reuters

Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР. В ответ на повышение пошлин США на китайский импорт, Китай заявил, что примет контрмеры для защиты своих интересов.

"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и примет ответные меры для твердой защиты своих прав и интересов", — подчеркнуло ведомство

Министерство торговли Китая выразило протест против этих пошлин, утверждая, что они нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают международный торговый порядок.

Европа сталкивается с необычными ценами на электроэнергию

Reuters

В Германии и других странах Европы зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию из-за избытка производства на солнечных электростанциях. Об этом сообщило издание Bloomberg.

В некоторых случаях цена за мегаватт-час достигала -17,73 евро. Это может повлиять на доходность инвесторов в солнечную и ветровую энергетику и привести к нестабильности на энергетических рынках в будущем.

Умер донор-рекордсмен, спасший миллионы детей

Australian Red Cross Lifeblood

Джеймс Харрисон, известный как "человек с золотой рукой", умер в возрасте 81 года, пишет bbc.com.

Харрисон спас жизни 2,4 млн младенцев благодаря уникальной плазме крови, содержащей редкое антитело Anti-D, необходимое для предотвращения гемолитической болезни. Он сдавал кровь регулярно на протяжении 63 лет, установив мировой рекорд по количеству сданной плазмы.