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Трамп о НАТО и войне с Россией

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press



Дональд Трамп выдвинул резкое обвинение в адрес НАТО, пишет eadaily.com. Американский президент заявил, что Альянс фактически ведет войну с Россией, потратив значительные средства на поддержание конфликта в Украине. Он отметил, что во время своего первого президентского срока он настоял на увеличении военных отчислений стран НАТО, и теперь большая часть этих средств была использована для финансирования украинской войны.

"Деньги заходили миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стало намного сильнее. Теперь НАТО потратило значительную часть этих денег на ведение этой ужасной войны", — признался он.

Трамп также подчеркнул, что НАТО значительно усилилось, однако считает, что США должны получать более справедливое отношение и что другие страны Альянса должны нести большую финансовую ответственность за свою безопасность.

Американский лидер многократно высказывал недовольство работой НАТО и ранее угрожал выходом из Альянса, если европейские партнеры не будут выполнять обязательства по финансированию.

США направили переговорщиков в Москву

На фоне напряженной ситуации в Украине, Трамп заявил, что американские переговорщики направляются в Москву для проведения консультаций с российскими властями, пишет ТАСС.

Это заявление последовало после достижения договоренности с Киевом по поводу перемирия.

Трамп выразил надежду на то, что Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня, заявив, что США намерены сыграть важную роль в урегулировании конфликта и привлечь Россию к миру.

"Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России", — отметил он.

Министры арабских стран и спецпосланник США обсудили восстановление Газы

AP

Не менее важным событием стал саммит министров иностранных дел нескольких арабских стран в столице Катара, где обсуждали восстановление сектора Газа после конфликта с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Встреча прошла с участием спецпосланника США по вопросам восстановления Газы Стивена Уиткоффа. Участники переговоров обсудили создание комитета, который возьмет на себя управление анклавом, а также дальнейшие шаги для обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

Зеленский о перемирии и продолжении войны

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему Киев поддержал идею США о 30-дневном перемирии, пишет dw.com.

Он отметил, что, несмотря на поддержание мира, Украина не доверяет России, так как уже сталкивалась с нарушением соглашений. Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что Киев настроен серьезно на завершение войны и готов действовать в рамках договоренностей, при этом в вопросе окончания войны все зависит от позиции России.