BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Трамп отсрочил на один месяц новые пошлины для Мексики
Президент США Дональд Трамп согласился отложить на один месяц введение 25-процентных пошлин на импорт мексиканских товаров, пишет DW. Об этом заявила в понедельник, 3 февраля, президент Мексики Клаудия Шейнбаум по окончании переговоров с Трампом. Тот подтвердил информацию об отсрочке и сообщил, что Шейнбаум пообещала ему разместить на границе с США 10 тысяч мексиканских военнослужащих для ужесточения борьбы против нелегальной миграции и торговли наркотиками.
"Мы договорились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики, - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. - Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь "соглашения" между нашими странами".
Фото: Elizabeth Frantz/REUTERS
В Грузии ужесточат наказание за преступления на акциях протеста
В Грузии ужесточают наказание за административные нарушения и уголовные преступления, характерные для акций протеста, сообщил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, пишет EA Daily.
Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Photo
"Попытки сменить правительство извне продолжаются и сегодня, что создает проблемы стране. Сегодня хорошо подготовленное агентурное ядро, состоящее всего из четырехсот человек, организованное иностранными силами, грубо нарушает права четырех миллионов граждан страны", - заявил Мдинарадзе на брифинге 3 февраля.
По его словам, по кодексу административных правонарушений:
- запрещается проводить митинги и собрания в закрытых помещениях и зданиях без предварительного согласия собственника;
- увеличиваются штрафы и сроки административного заключения за мелкое хулиганство, вандализм, неподчинение требованиям и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, блокирование входов в здание суда;
- ужесточаются санкции за словесные оскорбления в адрес государственного политического должностного лица или госслужащего, связанные с их деятельностью.
900 человек погибли в ходе боевых столкновений в городе Гома в ДР Конго
Число погибших в ходе нападения повстанцев из группировки M23 ("Движение 23 марта") на город Гома в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло более 900 человек, сообщает конголезское издание Actualite со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).
Фото: TASS/AP/Moses Sawasawa
"При поддержке МККК Конголезский Красный Крест принимал активное участие в вывозе тел. По оценкам ВОЗ, по состоянию на 31 января на улицах было обнаружено не менее 900 тел, не считая тех, которые уже находятся в моргах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период с 26 по 30 января в медицинские учреждения было доставлено около 2880 раненых с различными травмами.
При этом приведенные Красным Крестом данные значительно выше тех, о которых в этот же день отчиталось местное министерство здравоохранения. Так, по информации властей, за тот же период с 26 по 31 января было зарегистрировано 773 случая смерти при 2880 раненых и пострадавших.
Китай планирует в 2026 году запустить на Луну прыгающий зонд
Китай в 2026 году планирует отправить на Луну прыгающий исследовательский зонд "Чанъэ-7" для поиска воды, сообщает Центральное телевидение Китая.
По словам заместителя главного конструктора миссии Тана Юйхуа, "Чанъэ-7" будет состоять из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и непосредственно прыгающего зонда с анализатором воды. Прыгающий аппарат способен перемещаться на десятки километров, при этом в отличие от традиционных зондов он приземлится на поверхность Луны не единожды, а трижды.
Отмечается, успех миссии по поиску воды на Южном полюсе позволит упростить создание лунной базы за счет сокращения времени доставки жидкости на спутник Земли.
Фото: Global Look Press/IMAGO/Rene Traut
Франция начала вывод своих войск из Сенегала
Франция начала вывод своих войск из Сенегала и освободила три военные базы, передает портал Senego.
Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Thomas Johns
"Вывод французских войск из Сенегала продолжается. Были освобождены три военные базы: Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте", — говорится в сообщении.
По информации Senego, французские военнослужащие должны были покинуть страну в сентябре 2024 года.
Отмечается, что на данный момент около 200 военных с семьями находятся в лагере Уакам и в Рюфиске.