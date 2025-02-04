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Трамп отсрочил на один месяц новые пошлины для Мексики

Президент США Дональд Трамп согласился отложить на один месяц введение 25-процентных пошлин на импорт мексиканских товаров, пишет DW. Об этом заявила в понедельник, 3 февраля, президент Мексики Клаудия Шейнбаум по окончании переговоров с Трампом. Тот подтвердил информацию об отсрочке и сообщил, что Шейнбаум пообещала ему разместить на границе с США 10 тысяч мексиканских военнослужащих для ужесточения борьбы против нелегальной миграции и торговли наркотиками.

"Мы договорились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики, - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. - Я с нетерпением жду возможности лично участвовать в этих переговорах с президентом Шейнбаум, чтобы попытаться достичь "соглашения" между нашими странами".