BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Конго при крушении лодки погибли 148 человек

В Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского судна — в результате трагедии погибли 148 человек, свыше 100 считаются пропавшими без вести.

По данным Associated Press, инцидент произошёл 16 апреля на реке Конго. Деревянная лодка с мотором, на борту которой находилось около 500 человек, затонула после пожара, вспыхнувшего на кухне судна.

Фото: AP Photo / Jerome Delay

Лодка HB Kongolo направлялась из порта Матанкум в город Боломба.

Многие выжившие получили серьёзные ожоги. Поиски продолжаются — в них участвуют власти ДР Конго и сотрудники Красного Креста.

Трамп пригрозил прекратить посредничество в войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отказаться от посреднических усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, если стороны не придут к мирному соглашению в ближайшее время. Точных сроков он не назвал, отметив лишь, что мир должен быть достигнут "быстро".

Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса США "просто прекратят всё". "Если одна из сторон будет сильно мешать, мы скажем: вы глупцы, идиоты, ужасные люди – и выйдем из процесса", — заявил он журналистам в Белом доме 18 апреля.

При этом он выразил надежду на готовность Киева и Москвы к переговорам, добавив, что не считает себя подверженным манипуляциям со стороны России: "Я просто стараюсь помочь".

Ранее с похожим посланием выступил госсекретарь США Марко Рубио. Он предупредил, что без ощутимого прогресса в ближайшие дни США могут пересмотреть своё участие в переговорном процессе.

Напомним, Украина заявила о готовности к временному прекращению огня и обвинила Россию в затягивании переговоров ради усиления собственных позиций.

Трамп пригрозил прекратить посредничество в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отказаться от посреднических усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, если стороны не придут к мирному соглашению в ближайшее время. Точных сроков он не назвал, отметив лишь, что мир должен быть достигнут "быстро", пишет DW.

Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса США "просто прекратят всё".

Фото: Erin Schaff / Getty Images

"Если одна из сторон будет сильно мешать, мы скажем: вы глупцы, идиоты, ужасные люди – и выйдем из процесса", — заявил он журналистам в Белом доме 18 апреля.

При этом он выразил надежду на готовность Киева и Москвы к переговорам, добавив, что не считает себя подверженным манипуляциям со стороны России: "Я просто стараюсь помочь".

Ранее с похожим посланием выступил госсекретарь США Марко Рубио. Он предупредил, что без ощутимого прогресса в ближайшие дни США могут пересмотреть своё участие в переговорном процессе.

Москва готова помочь Ирану договориться с США

В преддверии нового раунда переговоров с США министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетил Москву, где провёл переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с президентом Владимиром Путиным.

Целью визита стало укрепление стратегического партнёрства и координация позиций перед обсуждением иранской ядерной программы. Аракчи отметил, что Иран регулярно советуется с Россией по ключевым вопросам международной политики.

Фото: AP Photo

В Москве выразили готовность поддержать потенциальные договорённости между Вашингтоном и Тегераном — при условии, что они будут устраивать обе стороны.

Очередной раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе состоится в субботу в Риме.

В Белом доме уверены в искусственном происхождении COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую официальную позицию по происхождению коронавируса SARS-CoV-2. На сайте Белого дома появилась веб-страница, посвящённая версии о том, что вирус, вызвавший пандемию, мог быть создан искусственно и "утёк" из лаборатории в китайском городе Ухань, пишет DW.

Как утверждается в опубликованных материалах, SARS-CoV-2 обладает "характеристиками, не встречающимися в природе", а заражение произошло "после однократного контакта", что якобы отличает его от патогенов естественного происхождения. Также указывается, что уханьская лаборатория, специализирующаяся на изучении коронавирусов, проводила эксперименты по модификации вирусов в условиях, не соответствующих международным требованиям безопасности. При этом, по информации американской стороны, ещё осенью 2019 года у сотрудников института наблюдались симптомы, схожие с COVID-19.

На той же странице размещена резкая критика Всемирной организации здравоохранения, которую Белый дом обвиняет в "уступках политическому давлению со стороны Китая". Подвергся критике и бывший главный медицинский советник США Энтони Фаучи — его обвиняют в попытках дискредитации версии о лабораторном происхождении вируса.

"Если бы у научного сообщества были убедительные доказательства естественного происхождения вируса, они уже были бы опубликованы. Но таких данных до сих пор нет", — заявлено в сообщении.

Турция потребует компенсацию за пожар в аэропорту Антальи

Власти Турции намерены взыскать с российской авиакомпании "Азимут" компенсацию расходов, понесённых после инцидента в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года. Тогда сразу после посадки самолёта Superjet на взлётно-посадочной полосе произошло возгорание вытекшего топлива, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил адвокат Джандаш Гюрол, представляющий интересы пассажиров рейса. По его словам, они подали коллективные иски против "Азимута", обвиняя перевозчика в мошенничестве и намеренной аварии.

Фото: Министерство транспорта Турции

В компании "Азимут" утверждают, что лайнер не загорелся, а воспламенение произошло на бетоне из-за повреждения топливного бака при жёсткой посадке. Жизни пассажиров, по словам представителей перевозчика, не угрожала опасность.

Тем временем Министерство транспорта Турции завершает собственное расследование. По его итогам власти могут потребовать от "Азимута" возмещение затрат на тушение пожара, ремонт и устранение последствий, включая сбои в расписании авиарейсов.