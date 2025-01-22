BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Второй за сутки теракт произошел в Тель-Авиве

Четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в Тель-Авиве вечером во вторник, пишет BBC со ссылкой на израильские власти. Это уже второй случай поножовщины в Тель-Авиве за последние несколько дней.

Фото: AP Photo/Oded Balilty

Пострадавших доставили в больницу, один из них получил ножевое ранение шеи и находится в тяжелом состоянии. Нападавший, 28-летний иностранный гражданин, был застрелен на месте преступления.

Служба безопасности Шин Бет заявила, что выясняет, почему власти разрешили въезд в страну мужчине, у которого было гражданство Марокко и американский вид на жительство. Сообщается, что нападавший въехал в Израиль по туристической визе 18 января через аэропорт имени Бен-Гуриона.

Глава МВД Израиля Моше Арбель заявил, что пограничная и иммиграционная службы возражали против въезда мужчины, но Шин-Бет его одобрила.

"Я призываю главу Шин-Бет Ронена Бара как можно скорее расследовать этот серьезный инцидент и извлечь из него уроки", — сказал он.

Напомним, на улице Левонтин в центре Тель-Авива молодой человек ранил ножом нескольких прохожих, его самого застрелил на месте из лицензированного огнестрельного оружия очевидец. Об этом сообщала The Jerusalem Post.

На администрацию Трампа подали в суд из-за новых указов

Против администрации президента США Дональда Трампа в первый день работы подали как минимум три судебных иска, передает DW со ссылкой на агентство Bloomberg. Причиной стали президентские указы, которые Трамп подписал сразу после своей инаугурации.

Фото: Jim Watson/AFP/Getty Images

Так, Национальный профсоюз казначейских служащих, представляющий интересы работников 37 федеральных агентств и департаментов, подал судебный иск из-за указа, упрощающего процедуру увольнения федеральных чиновников.

Истцы считают, что действия президента противоречат закону, гарантирующему служащим "права на надлежащие правовые процедуры". В иске отмечается, что указ Трампа "трансформирует гражданскую службу, создавая новую категорию исключительных сотрудников, которые могут быть уволены без предоставления права на апелляцию".

Правозащитные организации, поддерживающие мигрантов, подали совместный иск против указа, который с 19 февраля ограничит предоставление гражданства США по праву рождения. В его тексте говорится, что гражданство не может быть выдано детям нелегальных мигрантов или тем, кто находится в стране временно, въехав без или по студенческой, рабочей или туристической визе.

В коалицию противников указа также вошли генеральные прокуроры 18 штатов. "Президент не может росчерком пера вычеркнуть 14-ю поправку к Конституции США. Точка", - заявил генпрокурор штата Нью-Джерси демократ Мэтт Платкин.

Еще один иск был подан из-за создания Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавит мультимиллиардер Илон Маск. Истцы считают, что назначение Маска может привести к конфликту интересов и правил прозрачности, которые на законодательном уровне установлены для всех агентств и подразделений, связанных с администрацией президента. Официально DOGE не станет структурной частью администрации США, но будет сотрудничать с ней в рамках проведения реформ. Основной задачей Маска при этом будет борьба с бюрократией.

Парламент КНДР внесет изменения в Конституцию страны

Верховное народное собрание (ВНС) КНДР 14-го созыва в среду соберется на очередную, XII сессию, в ходе которой среди прочего рассмотрит вопрос об изменении конституции страны, пишет EA Daily.

Ожидается, что парламент утвердит новую версию основного закона, где вместо положений об объединении Севера и Юга будет закреплен принцип сосуществования на Корейском полуострове двух противоборствующих государств.

Фото: Korean Central News Agency (KCNA)

Эксперты при этом не исключают личного участия в заседании парламента лидера страны Ким Чен Ына, который помимо утверждения новой линии в отношении Южной Кореи может представить и детали курса КНДР в отношении США при новой администрации Дональда Трампа.

15 человек погибли в результате ДТП в Кот-д'Ивуаре

В Кот-д'Ивуаре как минимум 15 человек погибли и 23 пострадали в ДТП при столкновении автобуса и грузовика, передает Fratmat.

Фото: fratmat.info

"Серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на дороге Далоа в направлении Дуэкуэ-Далоа, привело к гибели около 15 человек", — написано в сообщении.

Отметим, ДТП произошло рано утром. На месте происшествия работают пожарные бригады, которые эвакуировали выживших пассажиров. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

В Европарламенте призвали не признавать итоги выборов президента Белоруссии

Депутаты Европарламента планируют призвать Евросоюз не признавать итоги президентских выборов в Беларуси, передает EA Daily. Соответствующий документ был опубликован 21 января на сайте ЕП.

Согласно документу, ЕП призывал страны ЕС и международное сообщество отвергнуть предвыборную кампанию и выборы в Белоруссии как фиктивные, так как выборы в Беларуси якобы "не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов".

"Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные", — говорится в документе.

При этом в ЕП призывали страны не признавать легитимность Александра Лукашенко на президентском посту после выборов, а также усилить санкции в отношении Беларуси.

К слову, уже в первый день досрочного голосования белорусы проявили высокую избирательную активность, пишет ctv.by. Вечером 21 января ЦИК опубликовал данные. Явка граждан – 7,81 % избирателей от общего числа внесенных в списки.

22 января – второй день досрочного голосования. Участки откроются в полдень и без перерыва готовы принять избирателей до 19 часов.

За процессом голосования в стране наблюдает 44 361 национальный наблюдатель.

Напомним, досрочное голосование проходит с 21 по 25 января 2025 года, передает belta.by . В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии будут работать с 12.00 до 19.00 без перерыва.

26 января, в основной день выборов, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.

Фото: kremlin.ru

Пленарное заседание проголосует по резолюции 22 января.