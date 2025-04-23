BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Кто станет следующим папой римским?

bbc.com

В мае в Ватикане соберется конклав, на котором более 100 кардиналов примут судьбоносное решение — кто возглавит Римско-католическую церковь. Русская служба Би-би-си выделила девять основных претендентов на Святой престол:

Пьетро Паролин, 70 лет, Италия; Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия; Пьербаттиста Пиццабалла, 60 лет, Италия; Петер Эрдё, 72 года, Венгрия; Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины; Питер Тарксон, 76 лет, Гана; Робер Сара, 79 лет, Гвинея; Марио Грек, 68 лет, Мальта; Жан-Марк Авелин, 66 лет, Франция.

Исторически почти все понтифики были итальянцами, а возраст будущего папы должен соответствовать негласным критериям зрелости и авторитета.

США расформировали разведывательную группу по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Администрация Дональда Трампа распустила межведомственную комиссию, занимавшуюся сбором данных о предполагаемых нарушениях России в ходе украинского конфликта.

"Речь идет о группе, занимавшейся "сбором разведывательной информации от разных ведомств" американского правительства касательно якобы имевших место российских преступлений на Украине", – передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Также ликвидирована должность координатора в аппарате Национальной разведки. Это решение вызвало волну критики и обсуждений в экспертных кругах.

Теракт в Индии унес жизни десятков людей

Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images

В городе Пахалгам, Джамму и Кашмир, прогремел террористический акт — по предварительным данным, погибли не менее 28 человек. Об этом сообщает во вторник The Hindu со ссылкой на источники в правительстве.

Атака произошла в туристической зоне. Премьер-министр Нарендра Моди осудил нападение и пообещал возмездие. Индийские власти проводят антитеррористическую операцию в регионе.

Макрон может распустить парламент

Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения досрочных парламентских выборов уже осенью 2025 года. По данным Bloomberg, обсуждение этого шага пока носит консультативный характер. Один из вариантов — совместить выборы с муниципальными в 2026 году.

Трамп теряет поддержку американцев

РИА Новости

Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 42% — это минимальный уровень с момента его возвращения в Белый дом. Большинство респондентов не поддерживают его политику в отношении университетов и культурных учреждений, а также считают, что он не должен баллотироваться на третий срок.