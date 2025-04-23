В МИРЕ: теракт в Индии против туристов, выборы нового Папы Римского и падение рейтинга Трампа
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Кто станет следующим папой римским?
bbc.com
В мае в Ватикане соберется конклав, на котором более 100 кардиналов примут судьбоносное решение — кто возглавит Римско-католическую церковь. Русская служба Би-би-си выделила девять основных претендентов на Святой престол:
- Пьетро Паролин, 70 лет, Италия;
- Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия;
- Пьербаттиста Пиццабалла, 60 лет, Италия;
- Петер Эрдё, 72 года, Венгрия;
- Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины;
- Питер Тарксон, 76 лет, Гана;
- Робер Сара, 79 лет, Гвинея;
- Марио Грек, 68 лет, Мальта;
- Жан-Марк Авелин, 66 лет, Франция.
Исторически почти все понтифики были итальянцами, а возраст будущего папы должен соответствовать негласным критериям зрелости и авторитета.
США расформировали разведывательную группу по Украине
ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Администрация Дональда Трампа распустила межведомственную комиссию, занимавшуюся сбором данных о предполагаемых нарушениях России в ходе украинского конфликта.
"Речь идет о группе, занимавшейся "сбором разведывательной информации от разных ведомств" американского правительства касательно якобы имевших место российских преступлений на Украине", – передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Также ликвидирована должность координатора в аппарате Национальной разведки. Это решение вызвало волну критики и обсуждений в экспертных кругах.
Теракт в Индии унес жизни десятков людей
Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images
В городе Пахалгам, Джамму и Кашмир, прогремел террористический акт — по предварительным данным, погибли не менее 28 человек. Об этом сообщает во вторник The Hindu со ссылкой на источники в правительстве.
Атака произошла в туристической зоне. Премьер-министр Нарендра Моди осудил нападение и пообещал возмездие. Индийские власти проводят антитеррористическую операцию в регионе.
Макрон может распустить парламент
Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения досрочных парламентских выборов уже осенью 2025 года. По данным Bloomberg, обсуждение этого шага пока носит консультативный характер. Один из вариантов — совместить выборы с муниципальными в 2026 году.
Трамп теряет поддержку американцев
РИА Новости
Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 42% — это минимальный уровень с момента его возвращения в Белый дом. Большинство респондентов не поддерживают его политику в отношении университетов и культурных учреждений, а также считают, что он не должен баллотироваться на третий срок.