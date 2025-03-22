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Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами, полностью отверг все обвинения в свой адрес. Как сообщает телеканал SZV TV, он три часа давал показания, после чего был отправлен в изолятор.

Фото: Burak Kara / Getty Images

В субботу, 22 марта, Имамоглу должен предстать перед судом. Ожидается, что заседание состоится к 21:00 по местному времени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию, обвинил оппозицию в попытках политизировать дело и отвлечь внимание от внутренних проблем.

Имамоглу считается одним из главных политических оппонентов Эрдогана. Он был единственным кандидатом на праймериз от Народно-республиканской партии и мог бы составить конкуренцию действующему президенту на выборах.

На фоне задержания в стране начались массовые протесты, доступ к соцсетям был ограничен, а турецкая лира обвалилась до исторического минимума. Источники, близкие к администрации президента, считают, что власти стремятся вернуть контроль над Стамбулом в руки Партии справедливости и развития.

Китайские военные самолёты вновь приблизились к Тайваню Тайваньские военные сообщили, что за последние сутки к острову приблизились 47 самолётов ВВС Китая. Большая часть из них пересекла срединную линию в Тайваньском проливе и вошла в зону действия ПВО острова. Кроме того, вблизи Тайваня были замечены семь китайских военных кораблей. Фото: CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Shenyang J-16 "41 из 47 самолетов пересек срединную линию и вошел в северную, юго-западную и восточную зоны действия ПВО Тайваня",— говорится в сообщении минобороны Тайваня в соцсети X. Напомним, что ранее, 18 марта, власти Тайваня зафиксировали 59 китайских самолётов у своих границ — это стало рекордным показателем с начала 2025 года. Напомним, Пекин считает Тайвань частью Китая, тогда как руководство острова продолжает заявлять о независимости. Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу после пожара Лондонский аэропорт Хитроу снова принимает и отправляет рейсы после вынужденного закрытия на сутки из-за пожара на электроподстанции, пишет DW. Инцидент произошёл 21 марта, вызвав массовое отключение электроэнергии на значительной территории воздушной гавани. Администрация аэропорта сообщила, что персонал работал круглосуточно, чтобы в кратчайшие сроки восстановить систему энергоснабжения. "Теперь мы можем безопасно возобновить полёты, уделяя первостепенное внимание возвращению на родину пассажиров и перемещению самолётов", — говорится в заявлении. Фото: Carlos Jasso/REUTERS По данным онлайн-табло, утром 22 марта каждый час из Хитроу вылетает около 20 самолётов, большинство из них — британской авиакомпании British Airways. Пожар на электроподстанции в районе Хейса расследует отдел полиции по борьбе с терроризмом. Власти уточняют, что признаков злого умысла на данный момент нет, но все возможные версии происшествия проверяются. Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира. В прошлом году он обслужил рекордные 83,9 млн пассажиров, а взлёты и посадки здесь происходят каждые 45 секунд. Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву, Израиль сообщает о перехвате ракеты Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что нанесло удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет Ъ. В сообщении хуситов говорится, что ракета успешно поразила цель, и они намерены продолжить атаки на Израиль. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сам факт запуска, но заявила, что израильские ВВС перехватили ракету до того, как она достигла воздушного пространства страны. Накануне хуситы также объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту недалеко от Тель-Авива. Израиль тогда также сообщил о её перехвате. Атаки хуситов возобновились на фоне решения Израиля продолжить боевые действия в секторе Газа. Трамп: Путин не отвергал предложение о прекращении огня Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не отклонил предложение о перемирии с Украиной. По его словам, в течение последних суток он провёл несколько "хороших разговоров" по ситуации вокруг России и Украины. Об этомм говорится в сообщении пресс-пула Белого дома. Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters "Путин не отвергал прекращение огня", — сообщил Трамп журналистам, отметив, что Москва уже столкнулась с беспрецедентными санкциями. "Против России введено больше санкций, чем против кого бы то ни было ещё", — подчеркнул он. 18 марта главы России и США провели телефонный разговор, длившийся более двух часов. В ходе обсуждения Путин поддержал инициативу Трампа о временном отказе от ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Ранее Украина также согласилась на аналогичное перемирие.