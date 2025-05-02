BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Израиль наносит удар по Сирии на фоне межрелигиозной напряженности

AP Photo/Ghaith Alsayed

Израиль нанёс авиаудар по цели вблизи президентского дворца в Дамаске, заявив о недопустимости угроз друзской общине. Удар стал ответом на недавние столкновения в сирийском городе Джарамана, где в результате межконфессиональных конфликтов погибли более десяти человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не потерпит военного присутствия к югу от Дамаска.

"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов", — цитирует его The Times of Israel.

Трамп провозгласил 8 мая Днём Победы США во Второй мировой войне

©️ The White House

Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о переименовании 8 мая в День Победы США во Второй мировой войне. По его словам, Америка сыграла ключевую роль в победе и должна начать "снова праздновать свои заслуги". Он также предложил считать 11 ноября Днём Победы в Первой мировой.

"Мы выиграли обе войны, никто не был даже близок к нам по силе, храбрости или военному гению, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" — добавил президент США.

Мощное землетрясение в Иране: десятки пострадавших

AP

Рано утром 1 мая северо-восток Ирана потрясло сильное землетрясение, передает İRNA.

Эпицентр находился вблизи города Роштхар в провинции Разави Хорасан. По предварительным данным, пострадали не менее 19 человек. Вибрации ощутили жители Мешхеда и соседних районов. Власти не исключают роста числа раненых.

Умерла самый пожилой человек планеты — бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас

Carlos Macedo/LongeviQuest/AP Photo/picture alliance

В возрасте 116 лет скончалась бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас — самая пожилая жительница планеты, пишет dw.com.

Она проживала в Порту-Алегри и была активной болельщицей футбольного клуба "Интернасьонал". Её смерть отмечена прощальными публикациями, а титул старейшего человека мира перешёл к 115-летней британке Этел Мей Катерхем.

В России предложили полностью запретить закупки импортной электроники для госнужд

Павел Хацаюк / ИД "Вечерняя Казань"

В рамках совещания Минпромторга предложено полностью запретить закупку иностранной техники на госзакупках, включая компьютеры, серверы и планшеты, пишет "Коммерсантъ".

Цель — усиление технологического суверенитета. До 1 июня власти должны сформировать перечень продукции с возможными российскими аналогами.