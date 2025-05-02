В МИРЕ: США празднуют Победу, Бразилия прощается с долгожительницей, Россия ограничивает импорт
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Израиль наносит удар по Сирии на фоне межрелигиозной напряженности
AP Photo/Ghaith Alsayed
Израиль нанёс авиаудар по цели вблизи президентского дворца в Дамаске, заявив о недопустимости угроз друзской общине. Удар стал ответом на недавние столкновения в сирийском городе Джарамана, где в результате межконфессиональных конфликтов погибли более десяти человек. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не потерпит военного присутствия к югу от Дамаска.
"Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов", — цитирует его The Times of Israel.
Трамп провозгласил 8 мая Днём Победы США во Второй мировой войне
©️ The White House
Экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о переименовании 8 мая в День Победы США во Второй мировой войне. По его словам, Америка сыграла ключевую роль в победе и должна начать "снова праздновать свои заслуги". Он также предложил считать 11 ноября Днём Победы в Первой мировой.
"Мы выиграли обе войны, никто не был даже близок к нам по силе, храбрости или военному гению, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" — добавил президент США.
Мощное землетрясение в Иране: десятки пострадавших
AP
Рано утром 1 мая северо-восток Ирана потрясло сильное землетрясение, передает İRNA.
Эпицентр находился вблизи города Роштхар в провинции Разави Хорасан. По предварительным данным, пострадали не менее 19 человек. Вибрации ощутили жители Мешхеда и соседних районов. Власти не исключают роста числа раненых.
Умерла самый пожилой человек планеты — бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас
Carlos Macedo/LongeviQuest/AP Photo/picture alliance
В возрасте 116 лет скончалась бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас — самая пожилая жительница планеты, пишет dw.com.
Она проживала в Порту-Алегри и была активной болельщицей футбольного клуба "Интернасьонал". Её смерть отмечена прощальными публикациями, а титул старейшего человека мира перешёл к 115-летней британке Этел Мей Катерхем.
В России предложили полностью запретить закупки импортной электроники для госнужд
Павел Хацаюк / ИД "Вечерняя Казань"
В рамках совещания Минпромторга предложено полностью запретить закупку иностранной техники на госзакупках, включая компьютеры, серверы и планшеты, пишет "Коммерсантъ".
Цель — усиление технологического суверенитета. До 1 июня власти должны сформировать перечень продукции с возможными российскими аналогами.
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