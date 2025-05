BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп намерен называть Персидский залив Арабским — СМИ

Президент США Дональд Трамп во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию собирается объявить, что Соединённые Штаты будут использовать название "Арабский залив" вместо общепринятого "Персидский". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, Трамп планирует использовать формулировки The Arabian Gulf или The Gulf of Arabia. В арабских странах такое название давно считается нормой, а Пентагон также применяет его в ряде официальных карт и документов.

Сам Трамп уже использовал этот термин в 2017 году, когда впервые назвал залив Арабским. Тогда это вызвало резкую реакцию иранского президента Хасана Рухани, который в ответ посоветовал Трампу "подучить географию".

Название залива остаётся предметом спора между Ираном и арабскими странами. В 2012 году Иран даже пригрозил судом Google за отказ указывать на картах какое-либо название. Сейчас на Google Maps в США он обозначен как "Персидский (Арабский)".

Ранее, в январе 2025 года, Трамп уже предложил переименовать Мексиканский залив в Американский.

Обострение в Кашмире: Индия и Пакистан обменялись ударами

Индия провела серию ракетных ударов по территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира в ответ на атаку боевиков на туристов, в результате которой 22 апреля погибли 26 человек. Операция под названием "Синдур" стала самым серьёзным военным столкновением между двумя ядерными державами за последние годы, пишет BBC.

По данным Нью-Дели, целями стали девять объектов, связанных с террористами. Власти подчеркнули, что избегали ударов по пакистанской армии. Исламабад, в свою очередь, заявил о гибели не менее 26 мирных жителей и сбитии пяти индийских самолётов, включая истребители Rafale и Су-30МКИ. Индия пока это не комментировала.

Пакистан в ответ открыл артиллерийский огонь и поразил индийский военный объект. В контролируемом Индией Кашмире погибли 10 человек, более 40 ранены. Ситуация на границе остаётся напряжённой. Международное сообщество, включая Китай и Иран, призывает стороны к сдержанности.

В Ватикане начался конклав по избранию нового Папы Римского

В Ватикане стартовал закрытый конклав, на котором 133 кардинала из 70 стран выберут нового главу Римско-католической церкви. Кандидату нужно набрать две трети голосов — 89 бюллетеней, пишет Euronews.

Это самый географически разнообразный конклав в истории: Папа Франциск назначил большинство участников, в том числе из стран, ранее не представленных в Коллегии кардиналов. Процесс сопровождается строгой изоляцией: участники сдали телефоны, а связь заглушена.

В Сикстинской капелле кардиналы дали обет тайны. Первое голосование ожидается вечером 7 мая. Если понтифик не будет избран, появится черный дым. Белый дым возвестит о новом Папе — 267-м в истории церкви.

Хуситы заявили о продолжении атак на израильские суда несмотря на соглашение с США

Йеменские хуситы сохранят военное давление на Израиль, несмотря на договоренность о перемирии с США. Об этом заявил представитель движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям в эфире Al Jazeera.

По его словам, удары по израильским судам в Красном море будут продолжены до тех пор, пока гуманитарная помощь не поступит в Газу. Также он предупредил израильтян об угрозе атак и призвал их "оставаться в укрытиях или уехать".

Накануне США и хуситы договорились о взаимном ненападении на морские суда. Вашингтон обязался прекратить удары по Йемену, но соглашение не касается конфликта с Израилем.

Обострение произошло 4 мая после атаки хуситов на аэропорт в Тель-Авиве. В ответ Израиль нанес серию ударов по объектам в Йемене, включая разрушение аэропорта в Сане.

Великобритания и США близки к торговой сделке по пошлинам

Лондон и Вашингтон ведут финальные переговоры по соглашению, которое может снизить пошлины и экспортные квоты на британские автомобили и сталь. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Сделка направлена на смягчение последствий торговых тарифов, введённых администрацией президента США Дональда Трампа. Великобритания, в свою очередь, предлагает уступки по налогу на цифровые услуги, а также снижение пошлин на американские автомобили и сельхозпродукцию.

По данным издания, переговоры проходят в ускоренном темпе, однако сохраняются разногласия по поводу фармацевтической продукции. Лондон также исключил возможность допуска на рынок продуктов, не соответствующих британским стандартам — в частности, хлорированной курятины и говядины с гормонами.

Соглашение с Великобританией — одно из 17, которые администрация США намерена заключить после ввода пошлин 2 апреля. По словам министра финансов Скотта Бессента, некоторые сделки могут быть объявлены уже на этой неделе. Вашингтон также ведёт переговоры с Канадой, Мексикой, Японией, Индией, Вьетнамом и странами ЕС.