BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

Киев и Вашингтон заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Документ был подписан министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне, пишет Би-Би-Си.

Согласно тексту соглашения, фонд будет наполняться и управляться на паритетных началах (50/50) и инвестировать в развитие украинской экономики в течение ближайших 10 лет. Финансирование планируется за счёт новых лицензий на разработку природных ресурсов, включая редкоземельные металлы. США, в свою очередь, получают приоритет при заключении будущих контрактов.

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Как подчеркнули в Минфине США, соглашение отражает признание помощи, которую Вашингтон уже оказал Украине, и направлено на ускорение её экономического восстановления. При этом ранее предоставленная военная помощь не будет засчитана как вклад в фонд — это было принципиальным требованием Киева.

Подписание стало итогом длительных и непростых переговоров. Первый проект соглашения Украина отклонила в феврале, поскольку он предусматривал односторонний контроль США. Компромиссный вариант стороны https://www.dw.com/ru/v-izraile-izza-pozarov-otmeneny-meropriatia-ko-dnu-nezavisimosti/a-72403287согласовали в апреле, а окончательная версия была утверждена Кабмином Украины 26 февраля. Документ ещё предстоит ратифицировать Верховной раде.

Напомним, во время визита Зеленского в Вашингтон произошла ссора с Трампом и вице-президентом Вэнсом. Подписание сделки сорвалось, а делегацию Украины попросили покинуть Белый дом. Трамп приостановил военную помощь, потребовав шагов к миру. После консультаций с европейскими лидерами Зеленский выступил с инициативой поэтапного перемирия. 11 марта в Саудовской Аравии стороны договорились о 30-дневном прекращении огня и продолжении переговоров по экономическому соглашению.

В Израиле бушуют масштабные лесные пожары, отменены все торжества ко Дню независимости

Из-за сильных лесных пожаров в Израиле отменены все массовые мероприятия, приуроченные к Дню независимости, пишет DW.

Фото: Mahmoud Illean/AP/dpa/picture alliance

Страна запросила международную помощь — помощь уже оказывают Греция, Италия, Хорватия, а также Палестинская автономия. В тушении участвуют 12 самолетов, сотни пожарных и военных.

На фоне угрозы эвакуации нескольких населённых пунктов и перекрытия главной автомагистрали полиция не исключает поджоги. Один подозреваемый задержан.

В Бразилии умерла старейшая женщина в мире — монахиня Ина Лукас

В Бразилии на 117-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты — монахиня Ина Канабарро Лукас. Ей было 116 лет и 326 дней, пишет Би-Би-Си.

Фото: LongeviQuest/Reuters

После ее смерти титул самого пожилого человека в мире перешел к 115-летней Этель Кейтерем из Великобритании.

Ина Лукас стала супердолгожительницей в январе 2025 года, после кончины японки Томико Итоока. Родом из штата Риу-Гранди-ду-Сул, Лукас в 1920-х годах стала монахиней и преподавала в школе. В 112 лет она получила вакцину от COVID-19, а позже успешно перенесла болезнь.

Индия закрыла воздушное пространство для Пакистана

Индия с 30 апреля полностью закрыла своё воздушное пространство для рейсов из Пакистана. Об этом сообщили власти страны, уточнив, что мера вступает в силу немедленно и будет действовать до 23 мая. Решение принято в ответ на аналогичный шаг, ранее сделанный Исламабадом, сообщает DW.

Обострение в отношениях между двумя государствами началось после нападения боевиков в индийской части Кашмира. Нападение произошло 22 апреля в городе Пахалгам. Погибли 26 человек, большинство из них — туристы. Нью-Дели обвинил Пакистан в причастности к инциденту. Исламабад отверг обвинения и предложил провести международное расследование.

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Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии.

Утром 30 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы готовит военный удар по территории его страны в течение ближайших 24–36 часов. По его словам, для атаки может быть использовано "ложное прикрытие" — теракт в Пахалгаме. В своём заявлении в соцсети X он подчеркнул, что любой акт агрессии встретит "жёсткий ответ".

Ранее Индия вышла из Договора о водах Инда 1960 года, отменила визы для граждан Пакистана и призвала своих граждан покинуть соседнюю страну. В результате почти 800 пакистанцев покинули Индию, а на родину вернулись около 1500 индийцев.

Напомним, Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом, дважды — из-за Кашмира. Оба государства обладают ядерным арсеналом. На фоне текущей эскалации международные наблюдатели выражают обеспокоенность возможным дальнейшим обострением конфликта.

Совет директоров Tesla ищет замену Илону Маску на посту гендиректора

Руководство Tesla начало прорабатывать вопрос преемника Илона Маска на должности генерального директора, сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Фото: suzanne cordeiro/Agence France-Presse/Getty Images

Обсуждение началось около месяца назад на фоне падения акций компании и недовольства инвесторов вовлечённостью Маска в политику.

Совет уже обратился к хэдхантинговым компаниям для организации формального процесса поиска. Сам Маск ранее заявил, что собирается сократить внимание к DOGE, сославшись на снижение прибыли Tesla.