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Жисло жертв землетрясения в Мьянме перевалило за тысячу

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек, еще 2376 жителей получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Фото: Reuters

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Эпицентр находился в 17 километрах от города Мандалай, второго по величине в стране, где проживает 1,5 миллиона человек. В городе разрушены здания, переполнены больницы, многие районы остались без света и воды.

Стихия затронула не только Мьянму, но и соседние страны. Подземные толчки ощутили жители Бангладеш, Индии, Таиланда, Лаоса и Китая. В Бангкоке из-за землетрясения рухнул строящийся небоскрёб, погибли восемь человек, под заваламми остались рабочие, 110 числятся пропавшими без вести, еще 50 получили ранения.

Фото: AP

Власти Таиланда объявили режим ЧП, временно приостанавливали работу фондовой биржи и метро, эвакуировали людей из высотных зданий.

В Мьянме наиболее сильно пострадали города Сагайн и Мандалай. В Сагайне обрушился мост через реку Иравади, а в Мандалае частично разрушен исторический дворец XIX века. Власти страны объявили чрезвычайное положение в пострадавших регионах.

Аэропорты в регионе временно прекращали работу, но крупнейший воздушный узел Бангкока – аэропорт Суварнабхуми – уже возобновил работу в обычном режиме.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования премьер-министрам Мьянмы и Таиланда.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что обращений от граждан страны в связи с разрушительным землетрясением в Таиланде не поступало.

Госдеп США объявил о роспуске USAID: агентство прекратит работу к осени

Госдепартамент США совместно с Агентством по международному развитию (USAID) уведомили Конгресс о планах по масштабной реорганизации. Согласно заявлению Госдепа, часть функций USAID передадут в ведение ведомства к 1 июля 2025 года, а оставшиеся программы полностью закроют.

"К сожалению, USAID давно отошло от своей первоначальной миссии. В результате выгоды оказались слишком незначительными, а затраты — слишком высокими", — говорится в официальном сообщении.

По данным Reuters, к 30 сентября 2025 года будут уволены все сотрудники агентства, а его зарубежные миссии полностью свернут.

Ранее, 25 января, USAID уже приостановило большую часть своих программ на 90 дней по распоряжению Госдепа. А 10 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии 83% проектов агентства.

USAID, основанное в 1961 году, на протяжении десятилетий финансировало проекты в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства и демократии по всему миру.

Суд в США запретил массовые увольнения сотрудников "Голоса Америки"

Федеральный суд США временно запретил увольнение более 1200 сотрудников "Голоса Америки" (VOA). Судья Джеймс Пол Эткен постановил, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) не может сокращать персонал, закрывать офисы и отзывать работников из-за рубежа, пишет The New York Times.

Решение стало ответом на иск журналистов VOA и правозащитников, утверждавших, что увольнения нарушают независимость радиостанции. Ранее администрация Дональда Трампа сократила финансирование USAGM, что поставило под угрозу работу VOA и других американских иновещательных СМИ.

Судебное разбирательство продолжается. Пока сотрудники VOA остаются на своих местах, а правозащитники требуют полного восстановления финансирования.

Налог хотят ввести для богатых аммериканцев

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность повышения налогов для богатых американцев, чтобы компенсировать потери бюджета в случае отмены налога на чаевые, сообщает Axios со ссылкой на источники в правительстве.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако Трамп еще в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении отменить налог на чаевые, который является важным источником дохода в развлекательной индустрии некоторых американских штатов. После инаугурации он подтвердил свою позицию.

По данным Axios, под налоговое повышение могут попасть 2,6% американцев с наивысшими доходами. В то же время большинство граждан США поддерживают такую инициативу. Однако республиканцы обеспокоены возможными последствиями: повышение налогов для состоятельных граждан может привести к потере части крупных спонсоров партии.

Киев готовится к встрече с военными представителями стран, готовых отправить миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве состоится встреча с представителями генеральных штабов стран, готовых направить миротворческие силы в Украину. По его словам, речь идет об "очень узком круге стран", среди которых Великобритания и Франция. Встреча должна состояться в течение недели, после чего пройдут переговоры на уровне советников по национальной безопасности, пишет DW.

Фото: Genya Savilov/AFP

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил планы по созданию западных миротворческих сил для Украины численностью более 10 тысяч человек.

Президент Украины также заявил, что готов обсуждать мир не с Владимиром Путиным, а с представителями российского бизнеса и регионов, которые видят пути завершения войны.

Зеленский сообщил, что Киев получил новую версию соглашения о полезных ископаемых от Вашингтона, но предупредил, что Украина не примет условия, угрожающие ее вступлению в ЕС. Он также подчеркнул, что Украина не признает военную помощь США долгом.