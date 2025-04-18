BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Во Флориде мужчина застрелил двоих и ранил пятерых человек

Во Флориде разгорается скандал на фоне трагедии - стрельбу в одном из университетов штата устроил не кто иной, как 20-летний сын заместителя окружного шерифа. Об этом официально заявили власти региона на экстренной пресс-конференции.

Фото: kali9 / istockphoto.com

По словам полиции, молодой человек имел доступ к оружию своей матери, воспользовался им и пришёл в учебное заведение, где открыл огонь. Мотивы пока остаются неизвестными - следствие продолжается.

Жертвами стали два человека, которые, как уточнили правоохранители, не были студентами университета. Ещё пятеро получили огнестрельные ранения и были срочно госпитализированы - о состоянии пострадавших пока сообщается лишь, что оно "разной степени тяжести".

Не менее 30 человек погибли при ударе США по нефтепорту в Йемене

Число жертв авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса в западной провинции Йемена Ходейда возросло до 33, ранены 80 человек, количество погибших и пострадавших будет расти, сообщило управление министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в Ходейде, пишет EA Daily.

"По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяном объекте Рас-Иса возросло до 33 человек, 80 ранены", - говорится в сообщении Минздрава, которое цитирует йеменский телеканал Al Masirah.

Большинство погибших и раненых являлись работниками порта и сотрудниками портовых организаций.

Фото: Wang Shang / XinHua / Global Look Press

США закрывают ведомство по борьбе с иностранной дезинформацией

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии службы по борьбе с зарубежной дезинформацией, аргументируя это стремлением защитить свободу слова. По словам Рубио, именно в Европе, а не в Соединённых Штатах, сегодня наблюдается угроза этому базовому демократическому принципу. Об этом сообщает AFP.

Однако за красивыми словами - волна критики. Решение расценивают как часть стратегии по сокращению расходов на госаппарат, что особенно поддерживают сторонники Дональда Трампа и его линии на "экономичное правительство". Но даже среди них звучит тревога: эксперты, ранее поддерживавшие жёсткий внешнеполитический курс, считают такой шаг опасным на фоне продолжающейся информационной активности со стороны Китая и России.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Поднебесная откроет еще один самый большой мост в мире

В июне Китай сделает настоящий технологический скачок, открыв самый длинный мост в мире, который станет настоящей инженерной вехой. Новый мост, раскинувшийся над каньоном Хуацзян, обещает сократить время путешествия в этой живописной местности с двух часов до одной минуты. Это не просто переправа - это революция в транспортной логистике.

Строительство моста на завершающей стадии: его длина составит 2890 метров, а высота - 625 метров, что делает его в два раза выше знаменитого Гранд-Каньона. Для того, чтобы построить такое чудо инженерии, использовано около 22 тысяч тонн металла, что в три раза превышает вес Эйфелевой башни в Париже.

В Грузии ужесточают правила пребывания иностранцев в стране

Грузия намерена упростить выдворение иностранцев. Министерство внутренних дел страны подготовило поправки к законодательству, которые ужесточают правила пребывания иностранцев в Грузии, говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства в четверг, 17 апреля, пишет DW.

В документе говорится, что внесение изменений в уголовный и административный кодексы Грузии необходимо для усиления борьбы с нелегальной миграцией и совершенствования правил предоставления международной защиты. В числе прочего планируется ввести новый вид наказания - выдворение из Грузии и запрет на въезд на определенный срок.

Предусмотрено увеличение штрафов для иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Грузии. "Значительно упрощается" процедура выдворения нелегалов.