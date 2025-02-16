В МИРЕ: смертельная давка в Индии, выборы в Абхазии, саммит БРИКС и переговоры в Саудовской Аравии
Что произошло в мире за сутки.
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BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
Смертельная давка на вокзале в Нью-Дели
В результате давки на железнодорожном вокзале индийского города Нью-Дели погибли 18 человек. Трагедия произошла из-за наплыва пассажиров, вызванного задержкой двух поездов.
Фото: ТАСС
"В результате инцидента погибли десять женщин, трое детей и двое мужчин. Ещё о трёх смертях сообщили в больнице Леди Хардинг", — сообщает телеканал NDTV.
По данным местных властей, ситуация находится под контролем. Начато расследование. Пострадавшие доставлены в больницу. Соболезнования в связи с инцидентом выразили президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.
Выборы в Абхазии
В Абхазии 15 февраля состоялись досрочные выборы "президента". Они стали результатом политического кризиса в ноябре 2024 года, закончившегося отставкой главы непризнанной республики Аслана Бжания, пишет ТАСС.
Фото: ЦИК
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Как сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан, ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Поэтому на досрочных выборах будет второй тур, в нём примут участие политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Между тем, Евросоюз отказался признавать выборы в Абхазии, считая её частью Грузии, отмечает Еadaily.
В Австрии сириец напал с ножом на прохожих, погиб подросток
В центре австрийского города Филлах в регионе Карантия мужчина с ножом напал на прохожих. Погиб 14-летний подросток. Ещё четверо мужчин получили ранения, пишет OE24.
Фото: kurier.at
Полиция сообщила, что нападавшим оказался 23-летний беженец из Сирии, который просил в Австрии убежище. Он задержан. Знал ли мужчина кого-то из жертв, пока неизвестно. Очевидцем происшествия стал 42-летний курьер по доставке еды. Мужчина на машине подъехал к месту нападения и "предотвратил нападение на других людей". Газета Kurier пишет, что очевидец сбил нападавшего на автомобиле.
МИД Бразилии назвал дату следующего саммита БРИКС
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра сообщил в соцсети X, что в 2025 году саммит БРИКС пройдёт 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. 1 января Бразилия получила статус председателя объединения, пишет Ъ.
Фото: ТАСС
В предыдущий раз Бразилия председательствовала в БРИКС и организовывала саммит в 2019 году. Секретарь МИД Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Паис Сабойя говорил, что в 2025 году страна намерена поднять вопросы регулирования искусственного интеллекта, использования национальных валют в торговле, борьбы с бедностью и изменением климата. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
Американские политики отправились в Саудовскую Аравию на переговоры по Украине
Высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями России и Украины о мирном урегулировании конфликта, написало издание Politico.
В переговорах примут участие советник по национальной безопасности Майк Вальц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Однако спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог участвовать не будет, пишет lenta.ru.
Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin
Президент США Дональд Трамп отметил, что встреча покажет, насколько мирное урегулирование конфликта достижимо.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не приглашали на переговоры в Саудовскую Аравию и назвал возможность таких переговоров "странной". Тем не менее, Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию на фоне возможных трёхсторонних переговоров, хотя не намерен встречаться с представителями Москвы или Вашингтон
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