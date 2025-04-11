BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Нью-Йорке упал в реку вертолет, шесть человек погибли

По меньшей мере шесть человек погибли в результате падения пассажирского вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. Инцидент произошел днем в четверг, 10 апреля.

Фото: WABC-TV via AP/picture alliance

Крушение произошло недалеко от центра города, рядом с пирсом 40, сообщают СМИ. По данным полиции Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых пассажиров и трое детей. Пассажирами была семья туристов из Испании, указывают правоохранители.

Все находившиеся на борту судна признаны погибшими, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Трамп повысил пошлины для Китая до 145 процентов

Президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины для китайских товаров больше, чем сообщалось ранее: как разъяснил Белый дом в четверг, 10 апреля, объявленные накануне 125 процентов следует добавить к 20 процентам, которые были введены в марте, передают западные информационные агентства и СМИ. Таким образом, в общей сложности тарифы для Китая составят 145 процентов.

Повышение сборов Трамп объяснил бездействием Пекина в связи с торговлей наркотиком фентанилом. Он также обвинял Пекин в "недостаточном уважении" к мировым рынкам.

Фото: Nathan Howard/REUTERS

Китай запретит прокат голливудских фильмов в рамках торговой войны с США

Китай собирается ограничить импорт фильмов из Голливуда на фоне введения американским президентом Дональдом Трампом пошлины в 145% на китайские товары в США, заявило Национальное управление кинематографа КНР.

"Мы будем руководствоваться рыночными принципами, уважать выбор зрителей и сократим количество ввозимых американских фильмов. Китай является вторым по величине кинорынком в мире", - сказано в сообщении.

Фото: wikipedia.org

Без этого сокращения в КНР разрешено покупать только 10 голливудских фильмов в год, уточняет Reuters. По словам эксперта по киноиндустрии Криса Фентона, ограничение Китая в отношении фильмов американского производства — это "очень громкий способ заявить о возмездии с почти нулевым ущербом для Китая". По его словам, на китайском кинорынке доля кассовых сборов голливудских лент составляет только 5%, а студии из США получают от продаж билетов в Китае только четверть.

Трамп, комментируя заявление Пекина, сказал, что "слышал о вещах и похуже".

В Чехии зафиксирован очередной антирекорд по рождаемости

В 2024 году в Чехии родилось наименьшее количество детей за всю историю. Об этом сообщили в Департаменте демографической статистики республики (CZSO).

"Число живорождений значительно сократилось в 2024 году третий раз подряд. Годовой показатель в 84 311 представляет собой новый исторический минимум, превзойдя предыдущий показатель в 89 471 с 1999 года", - сообщила представитель CZSO Михаэла Немечкова.

На одну женщину приходилось 1,37 ребенка, а 47% детей родились вне брака. При этом по состоянию на конец прошлого года численность населения страны составляла 10 909 500 человек, что является самым высоким показателем со времен окончания Второй мировой войны. Однако причиной этому является миграция, за счет которой население Чехии увеличилось на 36 845 человек, в то время как естественный прирост населения был отрицательным: на каждые 84 311 рождений приходилось более 112,2 тыс. смертей.

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Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития (ЕАБР). Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, пишет EA Daily.

"Присоединиться к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", — говорится в тексте.

Закон был принят нижней палатой парламента страны в январе и одобрен Сенатом в марте нынешнего года.

Ранее, в декабре 2024 года, на заседании Высшего Евразийского экономического совета узбекский лидер заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. Он отметил, что это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана