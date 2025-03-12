BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В результате атак Израиля по сектору Газа за сутки убиты 8 человек

В последние сутки израильские военные атаковали сектор Газа, что привело к гибели по меньшей мере восьми человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, уточнив, что в результате серии атак, нарушивших хрупкое перемирие, шесть человек погибли в районе коридора Нетзарим от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Еще одна женщина погибла при нападении дрона в городе аш-Шаука, а в центральной части Газы была найдена еще одна женщина с пулевыми ранениями.

Эти события являются продолжением насилия в регионе, несмотря на временные перемирия, которые были достигнуты с целью снижения уровня насилия. Напряженность в Газе сохраняется, и подобные инциденты продолжают угрожать мирным жителям, создавая препятствия для восстановления стабильности в регионе.

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Photo

Минобразования США сократит почти половину сотрудников

Министерство образования США объявило о начале масштабной процедуры сокращения персонала, которая затронет почти половину всех сотрудников ведомства, пишет DW. Это решение стало частью спорной политики президента Дональда Трампа, направленной на уменьшение бюрократии и экономию государственных средств.

Линда Макмэхон, министр образования США, подчеркнула, что сокращения — это шаг к повышению эффективности и подотчетности в работе министерства, а также к оптимизации распределения ресурсов, которые должны направляться на улучшение образования: "Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы поддержать учеников, родителей и учителей", — заявила она.\

Фото: Mike Segar/REUTERS

Сокращения коснутся всех подразделений министерства, и некоторые из них потребуют значительной реорганизации для того, чтобы улучшить взаимодействие с гражданами и налогоплательщиками. На момент вступления Трампа в должность в Минобразовании США было 4133 сотрудника. Почти 600 работников уже согласились уйти на пенсию досрочно, и по завершении сокращений штат министерства будет сокращен до 2183 сотрудников.

Этот шаг вызвал широкий резонанс в общественных кругах, ведь решение о сокращении государственного аппарата может повлиять на качество образовательных услуг, предоставляемых министерством.

В Пакистане сепаратисты захватили более 450 заложников

В юго-западной провинции Пакистана, Белуджистане, произошел шокирующий инцидент: вооруженные сепаратисты обстреляли поезд, следовавший из Кветты в провинцию Хайбер-Пахтунхве, ранив машиниста и захватив более 450 пассажиров в качестве заложников. Это нападение стало новым этапом в давнем конфликте, который продолжается в регионе.

Фото: Banaras Khan/AFP/Getty Images

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Армия освобождения Белуджистана", которая также заявила, что в ходе атаки были ликвидированы шесть пакистанских военных. Более того, сепаратисты пообещали убить заложников, если пакистанские войска начнут операцию против них.

Местные власти, обеспокоенные эскалацией насилия, ввели чрезвычайное положение в Белуджистане и мобилизовали все государственные учреждения для урегулирования ситуации. На место атаки были направлены силы безопасности, но пока неясно, как будет развиваться ситуация.

Белуджистан, расположенный на востоке Иранского нагорья, является одной из самых малонаселенных и нестабильных провинций Пакистана. Основную часть населения составляют белуджи, исповедующие ислам суннитского толка. История конфликта уходит корнями в 1948 год, когда, после ухода Великобритании, было образовано государство Пакистан, и белуджи, не получившие своего собственного государства, начали борьбу за независимость. С тех пор вооруженные группировки регулярно совершают нападения на правительственные учреждения и военных, стремясь к независимости своего региона.

ЕК намерена ужесточить миграционное законодательство

Европейская комиссия (ЕК) представила амбициозный план по ускорению депортации мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. Этот шаг был сделан в рамках усилий по оптимизации миграционной политики ЕС и усилению контроля за нелегальной миграцией. Об этом стало известно 11 марта через официальное заявление на сайте ЕК.

Один из ключевых элементов плана — усиление давления на мигрантов, которые отказываются сотрудничать с властями или предоставляют ложную информацию о себе. В частности, им могут сократить социальные пособия, что станет дополнительным стимулом для тех, кто уклоняется от сотрудничества с миграционными службами.

Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Также в рамках предложенных мер предполагается введение более строгих правил для лиц, которые считаются угрозой безопасности. Для таких мигрантов будут расширены основания для задержания и содержания под стражей, что должно помочь более эффективно устранять потенциальные риски.

Не менее важным аспектом плана является улучшение взаимодействия между государствами-членами ЕС в области депортации. Комиссия предлагает внедрить систему взаимного признания решений о депортации, чтобы ускорить процедуры и сделать процесс более слаженным и быстрым. Это шаг позволит исключить случаи, когда мигранты могут избегать депортации, переезжая в другие страны ЕС, где их статус ещё не был урегулирован.

Весь этот комплекс мер направлен на более эффективное управление миграционными потоками и усиление контроля за теми, кто оказался в ЕС нелегально или с ложными данными.

Трамп вдвое повысил пошлины на сталь и алюминий из Канады

11 марта Дональд Трамп решился на резкое увеличение пошлин на сталь и алюминий из Канады, повысив их до 50%. Это решение стало реакцией на введение властями канадской провинции Онтарио дополнительной платы на электроэнергию, поставляемую в северные штаты США.

В своем посте в соцсети TruthSocial Трамп заявил: "Я поручил своему министру торговли добавить дополнительный тариф в 25%, таким образом повысив пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%". Он также потребовал от Канады отменить "антиамериканский фермерский тариф" на молочные продукты, который, по его словам, варьируется от 250% до 390%. Трамп назвал канадскую тарифную политику "безобразной", "возмутительной" и "оскорбительной", и пригрозил увеличить пошлины на автомобили, произведенные в Канаде. Это, по его мнению, могло бы "навсегда остановить" канадскую автомобильную промышленность, в которой работают такие гиганты, как Fiat-Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Toyota и Stellantis.

Республиканец также вновь выразил мнение, что Канада должна стать "драгоценным 51-м штатом США", назвав границу между странами "искусственной линией раздела, проведенной много лет назад".

Причиной яростной реакции Трампа стал шаг правительства провинции Онтарио. Премьер-министр Даг Форд объявил 10 марта о введении 25% надбавки на поставки электроэнергии в северные штаты США, что повлияет на 1,5 млн домов и предприятий в таких штатах, как Мичиган, Миннесота и Нью-Йорк. Ожидается, что в сутки жители этих регионов будут переплачивать в общей сложности 400 тыс. долларов.

Трамп резко отреагировал на эти меры, заявив, что США введут режим чрезвычайной ситуации в сфере электроэнергии в пострадавших штатах. "Почему наша страна позволила другой стране поставлять нам электроэнергию, даже на небольшую территорию?" — вопрошал президент США, настаивая, что Канада "пала так низко", что сделала поставки энергии "разменной монетой и угрозой". "Они заплатят за это такую большую финансовую цену, что об этом будут читать в книгах истории еще много лет!" — пригрозил Трамп.

Фото: Leah Millis/REUTERS