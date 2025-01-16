BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Грузии идет масштабная антиправительственная забастовка

В Грузии в среду, 15 января, началась масштабная забастовка в знак протеста против решения властей отказаться от интеграции с Европейским Союзом, пишет DW. В ней участвуют сотни компаний, в том числе крупная сеть аптек PSP, сеть продуктовых магазинов Fresco и один из крупнейших торговых и деловых центров Тбилиси - Карвасла. Крупнейшие грузинские банки Bank of Georgia и TBC сообщили, что поддерживают европейскую интеграцию Грузии и не будут препятствовать участию своих сотрудников в акции, указывает "Грузия Online".

Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP

Протестующие выходят на улицы Тбилиси с плакатами. На площади Республики около 200 человек перекрыли движение автотранспорта. По данным Paper Kartuli, движение ограничено и на центральной улице - проспекте Руставели. Демонстранты выражают несогласие с политикой правящей партии "Грузинская мечта", требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных на митингах.

Как сообщает Interpress News, к протестующим присоединилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, недавно открывшая офис в Тбилиси и предупредившая о продолжении борьбы. Организаторы акции протеста заявили, что с помощью "всеобщей предупредительной забастовки" они намерены показать, что ждет в Грузию в изоляции - "застой в экономике, закрытые предприятия, бедность и безработица".

30 человек в результате удара Израиля по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по сектору Газа после достижения соглашения с ХАМАС о прекращении огня, в результате которого погибло по меньшей мере 30 палестинцев, сообщает телеканал Al Jazeera.

"Израильские силы продолжают свои атаки по всему сектору Газа, в результате чего с момента объявления о соглашении в анклаве погибло не менее 30 палестинцев", — говорится в публикации.

Отметим, в их числе есть дети. В результате обстрела одного из домов в районе Шуджайя погиб один ребенок. К слову, разбор завалов всё еще продолжается.

В Болгарии два человека погибли при столкновении двух поездов

Два человека погибли и шестеро получили ранения в результате столкновения двух товарных поездов в окрестностях болгарской столицы Софии, передает БНТ.

Фото: report.az

"Двое раненых уже доставлены в Военно-медицинскую академию", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают четыре машины скорой помощи, пять пожарных расчетов и сотрудники полиции. Кроме того, была отправлена ​​группа для расследования железнодорожной катастрофы. В районе Софии остановлено движение поездов.

Семь протестующих погибли в Мозамбике во время инаугурации президента

Семь человек погибли в Мозамбике во время протестов из-за несогласия с результатами президентских выборов, пишет агентство AFP.

Фото: REUTERS/Stringer

"По данным местной неправительственной организации, в ходе новых политических беспорядков были убиты семь протестующих", - говорится в Telegram-канале издания.

В Азербайджане запустили национальную криптовалюту

В Азербайджане запущена первая национальная криптовалюта PortCoin, заявил основатель OOO Mobile Payment Solutions Тельман Ахундов в ходе презентации этой валюты, пишет EA Daily.

"Компания Mobile Payment Solutions, владелец бренда Portmanat, представила собственную криптовалюту под названием PortCoin. Пользователи системы Portmanat теперь могут покупать и продавать криптовалюту через онлайн-платформу электронного кошелька. Кроме того, платформа позволяет легко конвертировать средства из зарубежных криптокошельков в азербайджанские манаты. Криптовалюта PortCoin (PTC) создана в рамках внедрения современных финансовых технологий на основе цифровых активов и блокчейн-технологии. Она соответствует стандарту BEP-20 и работает на платформе Binance Smart Chain", — рассказал он.

По словам Ахундова, криптовалюта PortCoin с ноября 2024 года проходит тестирование в рамках особого режима регулирования под надзором Центрального банка Азербайджана. ООО Mobile Payment Solutions 8 июля 2024 года получило лицензию № EPT-005 от Центрального банка Азербайджана.

Илону Маску вчинили иск из-за покупки Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к миллиардеру Илону Маску в связи с покупкой им акций при приобретении соцсети Twitter в 2022 году, пишет DW. Маск обвиняется в том, что он вовремя не сообщил о том, что его доля в компании превысила отметку в пять процентов, что позволило ему приобрести дополнительные акции по более низкой цене.

Фото: Algi Febri Sugita/Zuma/dpa/picture alliance

Илон Маск начал скупать акции Twitter на рынке в начале 2022 года. По данным SEC, его доля достигла пяти процентов 14 марта 2022 года. Согласно правилам США, он должен был сообщить об этом публично в течение десяти календарных дней. Однако Маск лишь 4 апреля - на 11 дней позже - объявил, что его доля составляет девять процентов. После этого цена акций резко подскочила - на 27 процентов.

Регулятор проанализировал покупки Маска и пришел к выводу, что благодаря задержке с обязательным уведомлением он сэкономил более 150 млн долларов. При этом акционеры, продавшие ему свои акции в этот период, понесли финансовые убытки. SEC требует, чтобы Маск возместил эту сумму, а также выплатил дополнительный штраф.

В Стамбуле увеличилось количество жертв контрафактного алкоголя

В Стамбуле 23 человека умерли из-за отравления контрафактным алкоголем, сообщается на сайте пресс-службы городской администрации.

Фото: haberler.com

"За последние 48 часов произошло 66 случаев отравления алкоголем, 23 отравившихся скончались", - говорится в сообщении.

К слову, с начала года из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле умерли 34 человека.

Уточняется, по делу о продаже контрафакта правоохранительные органы задержали шесть человек. Двое из них арестованы, следственные действия в отношении других причастных продолжаются.