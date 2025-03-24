BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Жертвами действий Израиля в Газе за сутки стали свыше 50 человек

Жертвами действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе за сутки стали свыше 50 человек, передает телеканал Al Jazeera.

"Израильская армия продолжает атаки по всему сектору Газа, в результате чего сегодня погиб по меньшей мере 51 человек", - говорится в сообщении.

Фото: TASS/EPA/ALAA BADARNEH

Отметим, военные наносили удары с воздуха, совершали артиллерийские обстрелы и вели огонь на поражение из стрелкового оружия.

В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США

Переговоры делегаций Украины и США начались в Саудовской Аравии, написал в Twitter министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде", - указал он. "Мы выполняем поручение президента Украины по приближению справедливого мира и укреплению безопасности. На повестке дня - предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры", - добавил министр.

Как отмечает Умеров, 23 марта будет проработан ряд сложных технических вопросов - в состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители военно-морских и военно-воздушных сил ВС Украины.

Фото: AFP/Getty Images

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент и.о. президента

Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, которому южнокорейский парламент в декабре 2024 года объявил импичмент, восстановлен в должности решением Конституционного суда страны, пишет DW. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщило агентство "Рёнхап".

Таким образом, Хан также снова становится исполняющим обязанности президента Южной Кореи вместо смещенного с поста главы государства после попытки введения в стране военного положения Юн Сок Ёля.

Фото: Yonhap AP/picture alliance

Офис южнокорейского президента, приветствуя решение КС, заявил, что оно доказывает превышение парламентом его полномочий. Хан Док Су пообещал после возвращения к исполнению президентских обязанностей заняться срочными вопросами, такими как торговля, передает агентство Reuters.

Трамп выразил недовольство своим портретом в Капитолии

23 марта бывший президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу портрета, который был выставлен в галерее портретов глав государств США в здании законодательного собрания штата Колорадо. На своей платформе Truth Social Трамп заявил, что, хотя никто не любит видеть себя изображенным в плохом свете, то этот портрет "был искажен до такой степени, какой я, возможно, даже не видел раньше".

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Он отметил, что художница Сара Бордман, которая написала портрет его предшественника, экс-президента Барака Обамы, "превосходно справилась с задачей", в то время как его собственное изображение оказалось "хуже всех". Американский лидер предположил, что художница "утратила талант с возрастом".

По его словам, недовольство по поводу портрета выражали не только он сам, но и многие другие, кому довелось увидеть эту работу.

Врач из Китая дистанционно прооперировал пациента в России

Хирург Ци Цзинь, находясь в Шанхае, удаленно вылечил от аритмии пациента из Новосибирска, пишет EA Daily. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Романов.

"Мы проводили многочисленные тесты, все безопасно. Доказано, что у этой процедуры профиль безопасности выше, чем у стандартной", - приводит слова Романова Пятый канал

Романов уточнил, что манипуляции проводились за счет сверхмощных магнитов и уникальной российской роботизированной системы. До процедуры была создана модель предсердия пациента, а на протяжении всего процесса бригады врачей из двух стран не прекращали общаться друг с другом по видеосвязи на английском языке.

"На самом деле, сначала это непривычно, но когда ты понимаешь, как это делать руками и как это все выглядит, то со временем ты просто начинаешь доверять системе", - рассказал врач.

По словам главного анестезиолога центра Владимира Бабошко, оперируемый находился в сознании, но был обезболен.

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