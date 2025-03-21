BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Шторм "Мартиньо" обрушился на Португалию: есть пострадавшие

Сильный дождь и ветер принесли шторм "Мартиньо" в Португалию. Больше всего пострадал столичный регион Большой Лиссабон, где получили травмы шесть человек, пишет Euronews.

Фото: x.com/amunakta

Стихия бушевала двое суток, поваленные деревья, сорванные крыши и поврежденные линии электропередач привели к шести тысячам инцидентов, треть из которых — в Лиссабоне и его окрестностях. Закрыты 22 автотрассы, нарушено движение по мосту через реку Тежу. В поселке Лориньян 13 жителей эвакуированы из-за обрушения крыши.

Размер ущерба еще предстоит оценить.

Орбан вновь наложил вето на декларацию ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заблокировал принятие совместной декларации ЕС по Украине. Он заявил, что до проведения опроса среди венгерских граждан о членстве Украины в ЕС, Будапешт не поддержит общую позицию, пишет DW.

Ludivic Marin/AFP/Getty Images

Документ, содержащий призывы к усилению военной помощи Киеву, был подписан 26 странами ЕС. В нем также упоминается инициатива о выделении 5 млрд евро Украине на артиллерийские боеприпасы.

Ранее Венгрия уже препятствовала принятию решений по военной помощи Украине, в том числе блокировала пакет финансирования на 20 млрд евро.

Аэропорт Хитроу закрыт из-за пожара на подстанции

Лондонский аэропорт Хитроу временно прекратил работу из-за пожара на электроподстанции в Хейсе, расположенной в 2,5 км от воздушной гавани. В результате инцидента на территории аэропорта отключена электроэнергия. Пожар на электроподстанции в Хейсе оставил 16 тысяч домов без света, пишет Sky News.

Пожарные сообщили, что возгорание произошло в трансформаторе. На месте работают 70 специалистов и 10 пожарных машин. Более 150 человек эвакуированы, выставлено оцепление.

Фото: Stefan Wermuth/REUTERS

Аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы как минимум до полуночи 21 марта. По данным Flightradar24, более 120 самолетов были перенаправлены. Пассажиров просят не приезжать в Хитроу и уточнять информацию у авиакомпаний. Также перенесли рейсы из Алматы в Лондон.

Пентагон опроверг слухи о том, что Маска ознакомят к секретным планом США о войне с Китаем

Американские СМИ сообщили, что Пентагон якобы планировал ознакомить Илона Маска с военными планами США на случай конфликта с Китаем. По данным New York Times, предпринимателю должны были представить сверхсекретную информацию о стратегиях возможного удара, временных рамках и угрозах со стороны Китая.

Фото: Doug Mills/The New York Times

Однако президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет опровергли эти сведения, назвав их ложными. При этом в ведомстве подтвердили, что Маск действительно посетит Пентагон 21 марта, но цель встречи не раскрывается.

Ранее стало известно, что 19 марта Россия и Украина обменялись пленными по договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа в формате 175 на 175.

Трамп начал процесс ликвидации Министерства образования США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс ликвидации Министерства образования страны. Это было одним из его ключевых предвыборных обещаний, пишет BBC News.

На церемонии в Белом доме, где был создан импровизированный школьный класс, Трамп заявил, что ведомство "не приносит никакой пользы" и должно быть закрыто как можно скорее. Однако окончательное решение зависит от Конгресса, и эксперты считают его маловероятным.

Фото: Getty Images

Министр образования Линда Макмэн уже объявила о сокращении штата ведомства вдвое и получила поручение передать его полномочия на уровень штатов.

Даже если министерство не будет ликвидировано полностью, администрация Трампа может сократить его финансирование и функции, как это уже происходило с другими федеральными ведомствами.