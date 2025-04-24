BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

При землетрясении в Стамбуле пострадали почти 240 человек

В Турции зафиксировано землетрясение, которое, к счастью, не привело к разрушениям зданий, но вызвало серьёзную панику среди населения. Как сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, 236 человек пострадали, большинство — в результате падений с высоты, когда в страхе пытались покинуть свои дома.

"Пострадавших от обрушений зданий нет. Все травмы связаны с паникой - люди прыгали с балконов, спешно покидали лестницы и получали ушибы, переломы. Также зафиксированы случаи панических атак", - заявил министр на брифинге.

По словам главы Минздрава, состояние пострадавших в целом удовлетворительное, серьёзных угроз для жизни не зарегистрировано. Бригады скорой помощи и экстренных служб были оперативно направлены в эпицентр инцидента, помощь оказывалась как на месте, так и в медицинских учреждениях города.

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Коалиция из 12 штатов США подала в суд на администрацию Трампа из-за пошлин

В политике США разгорается новый судебный конфликт: 12 американских штатов подали иски против администрации Дональда Трампа, обвиняя её в незаконном введении пошлин, которые, по их мнению, подрывают экономику страны и кошельки простых граждан.

Как сообщает пресс-служба губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, именно Нью-Йорк стал инициатором иска, к которому присоединились еще 11 штатов. В совместном заявлении подчеркивается, что введённые администрацией Трампа тарифы стали по сути "беспрецедентным налогом на американцев", не прошедшим через Конгресс и нарушающим экономические принципы.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что пошлины, введённые бывшим президентом, могут привести к росту инфляции и безработицы, нанося удар по миллионам семей и малому бизнесу.

"Мы подаём в суд не только ради Нью-Йорка, но и ради всей страны. Эти пошлины — скрытые налоги, которые платит каждый американец при покупке товаров", — заявила Джеймс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Путин отказался выдать Сирии Башара Асада

Россия ответила отказом на просьбу нового правительства Сирии выдать свергнутого президента Башара Асада, бежавшего в РФ, пишет DW. Эта просьба к российским властям была передана в январе, сообщил в интервью газете The New York Times (NYT) в среду, 23 апреля, временный сирийский президент, лидер джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа.

Несмотря на отказ, новая администрация Сирии не намерена разрывать отношения с Россией и "сирийские власти, похоже, открыты для переговоров с Кремлем", пишет NYT. "Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН. Оружие Сирии - полностью российское. И есть много соглашений о поставках продовольствия и энергии, на которые Сирия опирается уже много лет", - заявил аш-Шараа, подчеркнув, что его правительство "принимает во внимание эти сирийские интересы".

Фото: Balkis Press/ABACA/Imago Images

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на 700 млн евро

Европейская комиссия приняла решительные меры в отношении двух гигантов цифровой индустрии. Apple и Meta Platforms были оштрафованы на рекордные суммы за нарушения законодательства о цифровых рынках (DMA).

Apple получила штраф в размере 500 миллионов евро за ограничение конкуренции в своем онлайн-магазине App Store. Еврокомиссия заявила, что компания несправедливо препятствовала разработчикам приложений, запрещая им публиковать ссылки, которые могли бы перенаправлять пользователей на другие платформы для совершения покупок. Это ограничивало свободу выбора пользователей и нарушало принципы открытого рынка.

В свою очередь, Meta Platforms, материнская компания Facebook, была оштрафована на 200 миллионов евро. В обвинении говорится, что компания заставляла пользователей выбирать между двумя вариантами: либо платить за доступ к контенту без рекламы, либо предоставить личные данные для рекламных целей. Это также нарушает положения Digital Markets Act, направленные на защиту прав пользователей в цифровой сфере.

Фото: Cornelius Poppe/NTB/picture alliance

На лице покойного папы римского Франциска замечен странный синяк

Огромный синяк замечен на лице покойного папы римского Франциска, что породило массу вопросов и гипотез, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

"Наличие заметного темного пятна под подбородком и на левой щеке папы Франциска вызвало дополнительные вопросы и гипотезы", — говорится в материале.

Некоторые эксперты, как отмечает издание, задались вопросом, могло ли пятно быть вызвано инсультом или кровоизлиянием в мозг, или же это следствие травмы в результате падения.



Фото: Vatican Media