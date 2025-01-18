BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС

Фото: getty images

Правительство Израиля окончательно утвердило соглашение с террористической группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ночь на субботу, 18 января, пишет DW.

В офисе премьера заявили, что прекращение огня и освобождение заложников начнутся уже в воскресенье, 19 января. Заседание кабмина продлилось восемь часов.

По данным американского портала Axios, 24 министра в коалиционном правительстве Нетаньяху проголосовали за соглашение, восемь выступили против. Как отмечает агентство AP, совещание правительства провели в нарушение еврейской традиции не работать в Шаббат, что происходит лишь в исключительных случаях.

Ранее военно-политический кабинет Израиля рекомендовал правительству страны принять соглашение с ХАМАС, направленное на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых террористами. Как сообщила в пятницу, 17 января, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, соглашение после этого было передано на рассмотрение кабинета министров.

Си Цзиньпин и Трамп договорились создать стратегический канал связи

Фото: AP/Andy Wong

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп условились создать стратегический канал связи для регулярных контактов, сообщает Центральное телевидение Китая. Темами этих контактов станут ключевые вопросы, которые представляют общий интерес для обеих стран.

Судебный процесс против Дурова в Париже

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в суде во Франции о намерении улучшить модерацию мессенджера, сообщил французский телеканал FranceInfo.

Основатель мессенджера также отметил, что Telegram каждый месяц удаляет от 15 до 20 миллионов аккаунтов, нарушающих закон.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что российского бизнесмена Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, впервые после предъявления обвинений допросил парижский суд.



Великобритания теряет миллионеров

Великобританию покинуло рекордное число миллионеров на фоне смены властей и новой налоговой политики, пишет Times со ссылкой на подсчëты аналитической фирмы New World Wealth.

"С момента объявления всеобщих выборов каждые 45 минут Британию покидает один долларовый миллионер", — приводит публикацию РИА Новости.

Отмечается, что в прошлом году страна потеряла на 157% миллионеров больше по сравнению с 2023 годом. Чаще всего люди уезжают в ОАЭ, Италию и Швейцарию.

Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies Грег Карповски ранее пропал после того, как сообщил сотрудникам о крахе бизнеса, который ещё несколько лет назад оценивали почти в $1 млрд.

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

Конгрессмены США сочли, что TikTok угрожает национальной безопасности их страны из-за возможности передачи данных пользователей властям Китая, пишет DW.

Верховный суд США отказался отменить закон, разрешающий запретить использование в Соединенных Штатах соцсети TikTok, если та не будет выделена из владеющей ею китайской компании ByteDance. Этот документ, принятый Конгрессом США в минувшем году и подписанный в апреле 2024-го действующим президентом Джо Байденом, вступит в силу 19 января, накануне инаугурации нового главы Белого дома Дональда Трампа. Ранее китайские чиновники рассматривали идею продать платформу американскому миллиардеру Илону Маску, если запрет TikTok в США вступит в силу.

По мнению американских конгрессменов, соцсеть TikTok угрожает национальной безопасности их страны, так как позволяет передавать данные пользователей властям Китая. Представители TikTok в свою очередь, оспорив закон в суде, утверждали, что он нарушает свободу слова, гарантированную Первой поправкой Конституции США, и основан на гипотетических данных. Трамп ранее обещал "спасти" TikTok и в конце декабря призвал Верховный суд США отсрочить решение об этом законе, чтобы новая американская администрация могла урегулировать спорные вопросы.

Трамп после инаугурации проведет массовый рейд против мигрантов

Фото: Pool/Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести массовый рейд против мигрантов, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, он начнется в Чикаго на следующий день после инаугурации господина Трампа — 21 января.

Как уточнили собеседники WSJ, рейд будет длиться неделю. К его проведению привлекут 100–200 сотрудников иммиграционной и таможенной полиции. Целью рейда станет поимка нелегальных мигрантов, связанных с нарушением в том числе правил вождения.

Для проведения рейда команда Дональда Трампа также выбирала Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон и Сиэтл. Чикаго был выбран из-за большого количества мигрантов в городе и личной вражды избранного президента с мэром Брэндоном Джонсоном.

В 2023 году Дональд Трамп заявил, что миграционная политика команды президента Джо Байдена превратила США "в свалку".