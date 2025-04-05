BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Землетрясение в Мьянме: более 3,3 тысячи погибших, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3354 человек, более 4800 получили ранения, а около 200 пропали без вести. Работы спасателей осложняет жара, температура достигает 40 градусов. В стране объявлен недельный траур, пишет AFP.

Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения объявила высокий уровень тревоги из-за риска инфекционных заболеваний, требующих срочной помощи. Глава военного правительства Мьянмы обратился к международному сообществу с просьбой о помощи, что стало неожиданным шагом.

Напомним, 28 марта землетрясение магнитудой 7,7 ощущалось также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Таиланде погибли 19 человек, 75 пропали без вести.

Трамп дал TikTok ещё 75 дней на работу в США

Президент США Дональд Трамп вновь отложил запрет на работу TikTok в стране, предоставив платформе дополнительные 75 дней для завершения сделки по продаже её американского подразделения китайской компании ByteDance, пишет DW.

Фото:muhalif.com

Трамп отметил, что прогресс в переговорах значительный, но соглашение требует доработки. Сделка должна была быть заключена до 5 апреля, но стороны не успели завершить её в срок.

Кроме того, Трамп намекнул, что TikTok может стать частью широкой торговой сделки с Китаем по снижению взаимных импортных пошлин. Напомним, что США недавно ввели дополнительные пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

Среди потенциальных покупателей TikTok называются Microsoft, Perplexity AI, а также компании с участием бизнесменов Фрэнка Маккорта, Марка Андриссена и Бена Хоровица. Одним из главных претендентов является Oracle, которая уже сотрудничает с TikTok.

Во Франции введен чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Во Франции введен чрезвычайный "Белый план" в связи с эпидемией лихорадки чикунгунья, охватившей регион Реюньон. Эта мера направлена на мобилизацию всех ресурсов для борьбы с заболеванием, сообщает портал Reunion la 1ere.

Чикунгунья — вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Оно вызывает лихорадку, боли в мышцах и суставах, а также головную боль, тошноту, опухание суставов и сыпь. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких месяцев.

Фото: Jean-Francois Badias / AP

С 17 по 23 марта в Реюньоне было зафиксировано около 6 тысяч случаев заболевания, однако по данным регионального агентства здравоохранения, реальное число заболевших может быть в несколько раз больше. С августа 2024 года зарегистрировано более 20 тысяч случаев, два человека скончались.

Эпидемия наиболее сильно затронула южную часть острова, но специалисты предупреждают, что пик заболеваемости еще не наступил, и его ожидают в середине апреля. В рамках "Белого плана" медицинские учреждения могут отменить операции или отозвать персонал из отпуска, что уже применялось во время эпидемии COVID-19 в январе 2022 года.

В Папуа-Новой Гвинее после землетрясения объявили угрозу цунами

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,2, рядом с островом Новая Британия. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами. Спустя 30 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 5,3. Пока информации о пострадавших или разрушениях нет. Остров Новая Британия, где произошло землетрясение, имеет население около 500 тыс. человек.

Президент Армении утвердил закон о начале вступления в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, который утверждает намерение страны вступить в Европейский Союз. Этот шаг был сделан в ответ на решение парламента Армении, принятое 26 марта 2024 года, о начале процесса вступления в ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.

Однако стоит отметить, что на данный момент Европейский Союз не направлял официального приглашения Армении, и процесс вступления остаётся неопределённым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что окончательное решение о вступлении в ЕС будет принято после всенародного референдума.

Фото: AP

Как пишет Ъ, этот шаг вызвал реакцию на международной арене, особенно со стороны России. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что если Армения решит вступить в Европейский Союз, ей придётся сделать выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого она является с 2015 года. Российские власти подчеркивают, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно.

Армения в последние годы заявляла о своих "европейских стремлениях", и, в частности, в конце 2023 года Министерство иностранных дел Армении заявляло, что страна активно обсуждает перспективы вступления в ЕС. Однако, несмотря на эту активность, точные сроки и результаты этого процесса остаются под вопросом. В России также замечают, что некоторые политические силы в Армении считают, что ориентация на Европейский Союз может принести стране дополнительные выгоды.

В то же время армянские власти утверждают, что не намерены выходить из ЕАЭС, что делает их позицию относительно двойной ориентации на Европейский Союз и Евразийский экономический союз ещё более сложной.