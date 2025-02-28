BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп продлил санкции против России еще на год

© AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций, введенных Бараком Обамой в 2014 году, самим Трампом в 2018-м и Джо Байденом в 2022 году. В Белом доме пояснили, что эти меры продолжают защищать национальные интересы США. Об этом говорится в пояснительной записке, размещенной на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов.

США и Украина согласовали соглашение по добыче ископаемых

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в интервью телеканалу Fox Business, что стороны договорились о сотрудничестве в области добычи редкоземельных минералов, нефти и газа. Осталось лишь дождаться подписей Трампа и Зеленского.

Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

© AP Photo / Vahid Salemi

Иранский парламент одобрил создание зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Документ вступит в силу в конце марта – начале апреля, передает агентство Mehr.

Ким Чен Ын приказал готовиться к применению ядерного оружия

© РИА Новости / POOL

Во время испытаний стратегических крылатых ракет лидер КНДР заявил, что страна должна быть в полной боевой готовности для защиты своего суверенитета, пишет ЦТАК.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил Республики", — отмечено в публикации.

Американский конгрессмен предложил Зеленскому показать Трампу средний палец

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Член Палаты представителей Джим Хаймс призвал президента Украины не уступать давлению Дональда Трампа по сделке о металлах, напомнив, что НАТО применяла статью 5 лишь однажды – после терактов 11 сентября. Об этом сообщает The New York Times (NYT).