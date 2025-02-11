BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

В Чехии наблюдается ускоренный рост безработицы

В Чехии только за один месяц уровень безработицы увеличился на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Биржи труда, передает EA Daily.

Отмечается, что в январе было зарегистрировано более 320 000 безработных или примерно на 14 000 больше, чем в декабре прошлого года. Таким образом, безработица в Чешской Республике увеличилась с 4,1% до 4,3%. Причем некоторые вакансии не закрываются долгое время из-за дефицита квалифицированных кандидатов.

По данным Чешского бюро труда, в стране зарегистрировано 83 323 вакансии, что на 163 250 меньше, чем в декабре 2024 года. Рост числа безработных зафиксирован во всех регионах, кроме Праги, где уровень безработицы остается самым низким — 2,8%.

Напомним, уровень безработицы в Чехии является одним из самых низких в ЕС. Несмотря на это, количество безработных в стране постоянно растет. Не спасают ситуацию и иностранные рабочие.

Фото: R M / unsplash.com

ХАМАС: Освобождение израильских заложников откладывается

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что на неопределенный срок - "до дальнейшего уведомления" - откладывает обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с Израилем, обвинив его в несоблюдении условий сделки. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили агентства AFP и AP, пишет DW.

Фото: Hatem Khaled/REUTERS

Очередное освобождение заложников было запланировано на 15 февраля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал действия ХАМАС "полным нарушением" существующих договоренностей.

"Я дал указание ЦАХАЛ (военным) подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию в Газе", - привело заявление Каца агентство AFP.

В США самолеты столкнулись в аэропорту

В аэропорту Скоттсдейл в Аризоне произошла авария на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

"Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате того, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Скоттсдейл и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100", - говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети X.

Телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц уточнил, что самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы и столкнулся с другим воздушным судном. В результате этого погиб по меньшей мере один человек, три пострадали и еще один не может выбраться из самолета.

В Турции начата подготовка к цунами из-за землетрясений в Эгейском море

Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупредило о возможных последствиях для страны землетрясений в акватории Эгейского моря, в ряде регионов установлена мобильная сирена, говорится в заявлении ведомства, пишет EA Daily.

Фото: kidpassage.com

Сейсмическая активность в районе моря между островами Санторини и Аморгос продолжается с той же частотой, что и в предыдущие дни. Самый сильный толчок магнитудой в 5,2 произошел в среду вечером. На Кикладах с 26 января произошло более 6400 землетрясений, из них более 4800 имели магнитуду более 1,0, а более 800 — магнитуду более 2,5, сообщил Афинский национальный университет имени Каподистрии.

"Последствия возможного сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате активности в виде землетрясения-шторма в Эгейском море могут достичь Турции. В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции. В связи с этим в Измире, Мугле и Айдине была установлена мобильная сирена", — говорится в заявлении.

Фермеры выехали на танках на протест в Лондоне

Протестующие против фермерского налога на наследство въехали на тракторах и четырех танках в центр Лондона, сообщает газета The Independent.

Уточняется, что протестующие припарковали сельхозтехнику у Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента. Участники протеста подняли британские флаги и транспаранты в поддержку сельского хозяйства.

Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley

К слову, акция была организована движением Save British Farming. Фермеры протестуют против планов правительства обязать наследников хозяйств стоимостью свыше миллиона фунтов стерлингов платить налог в размере 20%. Новая норма может затронуть более четверти ферм в стране.

Лесные пожары охватили юг Аргентины

В Аргентине уже 12 дней бушуют лесные пожары, уничтожившие более 3 000 гектаров леса и несколько домов в окрестностях города Эль-Больсон, пишет Euronews.