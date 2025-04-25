BaigeNews.kz представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине, но есть нюансы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью CBS News, что Россия готова к заключению сделки по урегулированию конфликта в Украине. Однако, по его словам, ещё остаётся ряд конкретных аспектов, требующих доработки.

Президент США ранее упоминал возможность сделки. По словам Лаврова, Москва готова к диалогу, но с учётом национальных интересов и после уточнения всех деталей. Он подчеркнул, что "именно этим мы сейчас и занимаемся".

Пакистан открыл огонь по индийским постам на линии контроля

www.globallookpress.com/IMAGO/Matrix Images

По сообщениям индийских СМИ, пакистанские военные открыли огонь по индийским позициям на линии контроля в Кашмире. В ответ индийские силы также открыли огонь.

Также стало известно о перестрелке в районе Бандипора. Информации о жертвах на момент публикации нет. Обстановка остаётся напряжённой, и обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Франция запустила всенациональный опрос о влиянии TikTok на подростков

AP\TASS/ Kiichiro Sato

Французские власти начали масштабное исследование, посвящённое влиянию TikTok на молодёжь. Онлайн-опрос продлится до 31 мая и нацелен на подростков от 11 до 17 лет и их родителей, пишет euronews.com.

В анкетах пользователи отвечают на вопросы об уровне зависимости от платформы, восприятии контента и уровне модерации.

Цель — собрать данные для парламентской комиссии, изучающей влияние соцсетей на психику и поведение несовершеннолетних. По оценке властей, около 40% подростков во Франции используют TikTok ежедневно.

Калифорния обогнала Японию по ВВП и стала четвёртой экономикой мира

Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

По данным МВФ и Бюро экономического анализа США, Калифорния достигла ВВП в $4,10 трлн в 2024 году, обогнав Японию ($4,01 трлн). Об этом 23 апреля объявил офис губернатора штата, ссылаясь на данные Международного валютного фонда и Бюро экономического анализа США.

Штат стал четвёртой экономикой в мире после США в целом, Китая и Германии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это подтверждением инновационной мощи региона, отметив вклад таких отраслей, как технологии, киноиндустрия, зелёная энергетика и финтех.

Британия может отказаться от ввода миротворцев в Украину из-за угрозы конфликта с РФ

NATO

Великобритания и несколько стран ЕС рассматривают отказ от ввода миротворческих войск в Украину. Причина — опасения прямой конфронтации с Россией в случае обострения конфликта. Об этом сообщает The Times.

План "коалиции желающих" предполагал размещение десятков тысяч военных для охраны украинских городов и стратегических объектов, однако этот вариант признан слишком рискованным.

Вместо этого обсуждается направление военных инструкторов на западе Украины, что позволит формально выполнить обязательства без участия в боевых действиях.

Также обсуждаются возможности по защите украинского неба с помощью истребителей и систем ПВО.

Западные дипломаты отмечают, что переброска войск может подорвать обороноспособность восточного фланга НАТО. Альтернативой может стать дипломатическая инициатива, включая возможную встречу Трампа и Зеленского в рамках международных усилий по прекращению огня.